Jarosińska-Jedynak: Polska zabiega o finansowanie unijne infrastruktury gazowej, by posłużyła do transportu wodoru Energetyka

Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Fot. MFiPR

Polacy zamierzają przekonać Komisję Europejską do utrzymania finansowania inwestycji w infrastrukturę gazową, by kiedyś posłużyła do transportu wodoru. Obecnie ma zapewnić paliwo przejściowe transformacji energetycznej w Polsce.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w inauguracyjnym panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020. – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pokazuje projekty niezbędne do pobudzenia polskiej gospodarki z perspektywą do 2030 roku. Pandemia zaskoczyła nas wszystkich, więc ten dokument wymaga przebudowy i znalezienia projektów, które w tej trudnej sytuacji będą jak najszybciej wspierać gospodarkę – mówiła Jarosińska-Jedynak. – Bardzo cieszy nas, że dzisiaj mówimy o 750 mld złotych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Cieszy nas powstanie Funduszu Next Generation EU. W tym momencie pracujemy nad krajowym planem odbudowy, abyśmy mogli skorzystać z tych środków – oceniła minister.

Zdradziła, że do resortu już wpłynęły pierwsze propozycje projektów, które pomogą wspierać rozwój gospodarczy. – Mówimy o ochronie zdrowia, przedsiębiorczości i inwestycjach, które będą kołem zamachowym polskiej gospodarki. Oczywiście pamiętamy o Europejskim Zielonym Ładzie. To jest dobre podejście do gospodarki, bo jest strategiczne, kompleksowe i zrównoważone. To ogromne możliwości, ale i wyzwania, szczególnie społeczno-ekonomiczne. To inwestycje pochłaniające duże finanse. Dlatego mówimy dziś o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego środki mają trafić do wybranych regionów Polski, które borykają się z problemami przechodząc transformację energetyczną – wyliczała uczestniczka konferencji.

– Mocno dyskutujemy z przedstawicielami Komisji o infrastrukturze gazowej. Polska mówi, że każdy kraj członkowski jest inny i w dochodzeniu do neutralności klimatycznej ma inny punkt startowy. Nasz miks energetyczny sprawia, że potrzebujemy paliwa przejściowego, pomostu od paliw kopalnych do energetyki odnawialnej. Mówimy o infrastrukturze gazowej, która w przyszłości może posłużyć do przesyłu wodoru. Stawiamy na to, aby fundusze europejskie mogły być przekazane na inwestycje tego rodzaju – poinformowała minister Jarosińska-Jedynak.

Opracował Wojciech Jakóbik