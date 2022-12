Jarubas: Małopolska nie zostanie pominięta w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetyka

Komisja Europejska piątego grudnia zatwierdziła programy operacyjne pięciu polskich regionów w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusze te mają na celu wspomaganie regionów pogórniczych w transformacji energetycznej. Obok Górnego i Dolnego Śląska, Wielkopolski Wschodniej oraz Łódzkiego, fundusze trafią również do Małopolski. Przyjmuję to z dużą satysfakcją, gdyż wiem jak trudną drogę przeszła, aby te środki otrzymać – pisze Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Rynek Główny z widokiem na Sukiennice w Krakowie. Fot. Wikimedia Commons

Pierwotne wersje programu operacyjnego bowiem nie dawały wielkiej nadziei na sukces. Dlatego też starałem się ten region wspomóc zwracając uwagę władzom województwa na konieczność wykazania realnych, a nie tylko papierowych zmian które czeka region. Głównym warunkiem przedstawionym przez Komisję Europejską była planowana, lub też nieunikniona, redukcja zatrudnienia w górnictwie oraz energetyce węglowej. Kluczem okazało się wskazanie, że redukcje zatrudnienia na Śląsku będą miały również efekt dla Zachodniej Małopolski bardzo silnie ze Śląskiem powiązanej, gdzie wiele mieszkających tam osób pracuje w śląskich kopalniach oraz przyznanie przez spółkę Tauron Wydobycie że w Małopolskich kopalniach też dojdzie do redukcji zatrudnienia przed 2030r. Wykazanie pierwszego warunku było trudne technicznie, gdyż wymagało zebrania odpowiednich danych, drugiego było kwestią polityczną.

Aby pozyskać przydatne dla Małopolski informacje, kilkukrotnie kontaktowałem się z gabinetem komisarz Fereiry, która zajmuje się Rozwojem Regionalnym w tym funduszami. Ze zdziwieniem przyjąłem informację, że o ile pozostałymi regionami interesowała się grupa polityków zarówno z Warszawy jak i z Brukseli, to w sprawie Małopolski urzędnicy KE mieli kontakt tylko z Urzędem Marszałkowskim. To nie była dobra informacja, gdyż im większe zainteresowanie, im większa wiedza i mobilizacja na każdym poziomie – od samorządu po rząd, co trzeba zrobić by spełnić warunki stawiane przez KE, tym większe szanse na sukces.

Tym bardziej cieszy, że finalnie Małopolsce udało się przygotować taki program, który Komisja Europejska mogła zaaprobować. Tym samym do Małopolski popłyną fundusze wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się energią odnawialną czy też innymi ‘zielonymi’ gałęziami gospodarki i wspierające powstawanie nowych miejsc pracy w tych sektorach. Fundusze te również będą wspierały efektywność energetyczną budynków poprzez ich termomodernizację oraz instalację paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.