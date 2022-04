MAP prostuje słowa wicepremiera: nie chcemy zwiększać udziału węgla w energetyce po 2049 roku Alert

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Foto: MAP

W krajowej polityce energetycznej chcemy zwiększyć wykorzystanie węgla ponad to, co było planowane przed rosyjską agresją na Ukrainę; nie wykraczamy jednak z wykorzystaniem węgla poza 2049 r. – powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys.

Rzecznik uściślił w ten sposób przekaz poniedziałkowego wystąpienia wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina przed członkami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Spotkanie WRDS było poświęcone modyfikacji planów transformacji energetycznej w związku z wojną na Ukrainie

W jego trakcie wicepremier odnosił się m.in. do zawartej w maju ub. roku umowy społecznej, zakładającej wygaszanie górnictwa węglowego w perspektywie 2049 roku, a w konsekwencji wygaszanie wykorzystania węgla w energetyce zawodowej. Nawiązał również do przedstawionych 29 marca br. założeń zmian Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. – Chcemy dzisiaj spowodować, że energetyka węglowa będzie mogła funkcjonować w znacznie dłuższej perspektywie czasu, a docelowo również ta energetyka węglowa byłaby stabilizatorem całego naszego systemu energetycznego – powiedział w Katowicach Sasin. – Stąd musimy również zmierzyć się z modyfikacją planu dla górnictwa w perspektywie wieloletniej, na razie pewnie tej krótszej, ale wymagającej bardzo szybkich decyzji chociażby w zakresie inwestycji w sektor. W poprzednich latach, kiedy kierunek był tylko w jedną stronę, (…) prowadzenie dużych inwestycji było bezcelowe. (…) Dzisiaj ta sytuacja zmienia się. Wiemy, że będziemy potrzebowali znacznie dłużej węgla i będziemy potrzebować węgla, nawet w tej bliskiej perspektywie więcej, niż dotychczas – mówił wicepremier na spotkaniu WRDS w Katowicach.

W poniedziałek wieczorem rzecznik MAP uściślił jednak, że nie chodzi o przedłużenie funkcjonowania energetyki węglowej ponad 2049 roku. – Nie chodzi o wydłużenie funkcjonowania energetyki węglowej ponad 2049 rok, ale zwiększenie jej wykorzystania w stosunku do założeń, które mieliśmy przed nastąpieniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dotychczas zakładaliśmy, że bloki węglowe szybciej i w większym stopniu będą zastępowanie blokami gazowymi, a teraz widać już, że w większym stopniu nastąpi przejście bezpośrednio ze źródeł węglowych na źródła odnawialne i atom” – powiedział Manys.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński