Ministerstwo cyfryzacji publikuje jak zdobyć dotacje na Mój Prąd przez internet Alert

Ministerstwo cyfryzacji zachęca do złożenia online wniosku w programie „Mój prąd”. Internetowe wnioski o dotacje do mikroinstalacji OZE (do 5 tys. zł) złożyło już niemal 40 tysięcy osób. Ministerstwo klimatu chce przeznaczyć na ten program 800 mln zł w 2020 roku.



Przydomowe OZE

„Mój prąd” to program finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej.Oferowane dofinansowanie – w formie dotacji – pokrywa do 50 procent kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż pięć tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

Jak zdobyć dofinansowanie?

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;

Oczekiwanie na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego. Instalacja nie może być przyłączona przed 23 lipca 2019 roku;

Podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

Złożenie przez internet wniosek o dofinansowanie.

Aby złożyć wniosek przez internet należy założyć profil zaufany. Kolejny krok to wizyta na portalu GOV.pl.

Należy też przygotować elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów:

kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej wpłacie,

zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Wszystko gotowe? Zaczynamy. E-usługa, która Was interesuje to Skorzystaj z programu „Mój prąd” (znajdziecie ją na www.GOV.pl, żeby było szybciej – skorzystajcie z wyszukiwarki).

Dalej należy kliknąć przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie, zalogować profilem zaufanym lub jeśli e-dowodem), wypełnić wniosek, uzupełnij dane kontaktowe i dołączyć załączniki dalej należy podpisać wniosek elektronicznie profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem i wysłać dokumenty mailem.

Do 12 czerwca elektroniczne wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd” złożyło niemal 40 tysięcy Polaków. Najwięcej w maju – 10 992, a tylko w pierwsze 10 dni czerwca – ponad cztery tysiące. Do tej pory, dzięki programowi, zredukowana została – jak pisze resort cyfryzacji – emisja dwutlenku węgla o 122 200 000 kg/rok.

Ministerstwo cyfryzacji/Bartłomiej Sawicki