Ministerstwo finansów rozważa windfall tax dla spółek Skarbu Państwa Alert

Jeżeli banki nie zmniejszą oprocentowań, a spółki państwowe nie obniżą cen, czeka je windfall tax. Podatek od nadmiarowych zysków miałby okiełznać firmy, które nadużywają swojej pozycji.

Źródło: Freepik

Rząd rozważa wprowadzenie windfall tax

Ministerstwo finansów poinformowało, że resort rozważa wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków, czyli tak zwanego windfall tax. To rozwiązanie stosowane jest wobec podmiotów o uprzywilejowanej pozycji rynkowej. Aktualną dyskusję o wprowadzeniu windfall tax w Polsce, rozpoczął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że spółki państwowe powinny obniżyć ceny, a banki zmniejszyć oprocentowanie wkładów, tym samym zmniejszając swoje wysokie zyski.

– Jeśli będziemy widzieli, […] że będzie to skuteczne narzędzie na reakcję w sytuacji, w której pozycja poszczególnych podmiotów gospodarczych jest nadużywana w związku z tą sytuacją zewnętrzną, nadużywana po to, aby uzyskiwać nadmiarowe zyski kosztem swoich klientów, wtedy możemy reagować, to nie jest dla nas temat tabu – powiedział wiceminister Artur Soboń w Polskim Radiu 24. Nie podano jeszcze, które spółki Skarbu Państwa miałyby zostać objęte podatkiem od niespodziewanych przychodów.

Windfll tax został wprowadzony we Włoszech i obejmuje spółki energetyczne. Podobnie jest na Węgrzech, gdzie podatek obowiązuje również banki. Natomiast w Wielkiej Brytanii trwają prace nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Myślą o tym również Stany Zjednoczone.

ISBnews/Maria Andrzejewska