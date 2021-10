MKiŚ obiecuje 1,5 miliarda złotych rekompensat wzrostu cen energii Alert

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. / Fot. Mariusz Marszałkowski

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w rozmowie z Polskim Radiem wypowiedział się na temat rekompensat w związku ze wzrostem cen energii w Polsce. – Wsparcie wyniesie 1,5 miliarda złotych. Obejmie prawie co piąte gospodarstwo w Polsce – powiedział.

– Chcemy, aby skorzystały na tym grupy społeczne, dla których koszty energii stanowią znaczną część budżetów domowych – powiedział Michał Kurtyka w rozmowie z Polskim Radiem.

Minister zdradził wysokość wsparcia najbardziej poszkodowanych w związku ze wzrostem cen energii. – Rozwiązania, które proponujemy, to 1,5 miliarda złotych. Obejmą prawie co piąte gospodarstwo w Polsce – zaznaczył.

Kurtyka dodał, że są to rozwiązania, które powinny jak najszybciej trafić do Sejmu. – Zależy mi na tym, aby to było szybko procedowane i żeby takie wsparcie mogło jak najszybciej trafić do polskich rodzin – dodał.

Polskie Radio/Jędrzej Stachura