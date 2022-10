Rząd Mołdawii nie wyklucza masowych przerw w dostawach energii Alert

Rząd Mołdawii nie wyklucza, że rozpocznie masowe wstrzymywanie dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych z powodu deficytu napływającego do kraju prądu oraz gazu ziemnego. – Ryzyko masowych przerw w dostawach istnieje, szczególnie pomiędzy 7.00 a 11.00 oraz od 18.00 do 23.00 – powiedział wicepremier Mołdawii Andrei Spinu.

Mołdawia. Źródło: freepik

Według deklaracji przedstawicieli rządu w Kiszyniowie władzom mołdawskim udało się zapewnić dodatkowe dostawy energii elektrycznej na rynku międzynarodowym, ale gabinet Gavrility został zmuszony do większych wydatków niż dotychczas. Andrei Spinu wyjaśnił, że zakontraktowane w trybie pilnym dostawy energii elektrycznej zmusza Mołdawię do importu prądu o 2-4 razy droższego niż dotychczas, głównie z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza.

W poniedziałek znajdująca się w tej separatystycznej enklawie elektrownia Cuciurgan, która zaopatruje Mołdawię w 70 procent zapotrzebowania w prąd, zredukowała jego przesył do poziomu 27 procent potrzeb tego kraju. Ograniczenie przesyłu energii elektrycznej władze zakładu Cuciurgan uzasadniły zmniejszeniem przez rosyjski koncern Gazprom o ponad 30 proc. dostaw gazu ziemnego do Naddniestrza. Od 1 października Gazprom ograniczył również przesył surowca dla Mołdawii.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński