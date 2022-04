Morawiecki: Polska nie obawia się zatrzymania handlu z Rosją Bezpieczeństwo

Premier Mateusz Morawiecki podczas EKG 2022. Fot. Jędrzej Stachura

– Dzisiaj można sparafrazować powiedzenie Billa Clintona, „Geopolityka, głupcze!”. Wmawiano nam, że nasza postawa wobec Rosji to postawa rusofobiczna. Nie obawiam się zerwania handlu z Rosją, tylko tego, że szybko znajdą się tacy, którzy będą chcieli te łańcuchy odtwarzać. Musimy stworzyć tamę dla rosyjskiej agresji i nie godzić się na to, by było tak, jak było – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Polska i Europa są w oku gospodarczego cyklonu. Pandemia była tu czarnym łabędziem. Po 24 lutego mamy wrażenie, że nad europejskie niebo nadleciał cały klucz czarnych łabędzi. Jest to bardzo niebezpieczna mieszanka – zakłócone łańcuchy dostaw, wzrost cen energii, żywności, surowców, mała skłonność do inwestycji. Uważam jednak, że przyszłość nie musi malować się w czarnych barwach, jesteśmy na dobrej drodze, by przezwyciężyć wszystkie problemy. Potrzebujemy odpowiedniego rozwiązania na Ukrainie, czyli utrzymania jej niepodległości i opuszczenia jej przez rosyjskich żołnierzy – mówił premier Mateusz Morawiecki.

– Jestem przekonany, że stosunki z Rosją ulegną zmianie i nie będzie powrotu do tego, co było wcześniej. Na naszych oczach powstaje nowy porządek geopolityczny. Od dawna nie musieliśmy brać udziału w wielkich wydarzeniach międzynarodowych. Europa jest naszym sojusznikiem w zmaganiach o wolność. Putin zaatakował nie tylko Ukrainę, ale też bezpieczeństwo energetyczne czy żywnościowe. Długo przed inwazją wywołał kryzys energetyczny, potem przyszedł kryzys na granicy z Białorusią. Broń Putina to Putinflacja, którą chce zniszczyć normalną odbudowę gospodarczą – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura