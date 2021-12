Morawiecki: Słowa Putina potwierdzają, że Nord Stream 2 to szantaż gazowy Rosji Energetyka

Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM

Premier Mateusz Morawiecki skomentował słowa Władimira Putina, który stwierdził, że Rosja ma gaz, ale wyśle go do Europy w zamian za zgodę na Nord Stream 2. – Prezydent Rosji Władimir Putin swoimi słowami potwierdza, że gazociąg to element szantażu gazowego Rosji – powiedział Morawiecki.

Podczas konferencji na otwarciu nowego odcinka autostrady A1, premier był pytany o słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który na transmitowanym w telewizji posiedzeniu rządu mówił m.in. że gazociąg Nord Stream 2 przyczyni się do ustabilizowania cen gazu w Europie. – Trudno o lepszy dowód na to, przed czym przestrzegamy, o czym mówimy od kilku lat — odpowiedział Morawiecki.

– Nord Stream 2, czyli gazociąg północny pomiędzy Niemcami a Rosją, jest instrumentem szantażu gazowego. Rosja jest dzisiaj odpowiedzialna, a Bruksela jest współodpowiedzialna za bardzo wysokie ceny energii, za bardzo wysokie ceny gazu, bardzo wysokie ceny energii elektrycznej. One z kolei przekładają się na wysokie ceny różnych produktów i usług, a więc taka jest prawda o inflacji, która w tej części świata, niestety, jest bardzo wysoka – powiedział.

– Swoimi słowami prezydent Rosji tylko potwierdza to, że jest to element szantażu, że Nord Stream 2 to element szantażu gazowego Rosji. — Jeżeli będziecie grzeczni tam, w zachodniej Europie, to odkręcimy kurek i gaz popłynie, jeżeli nie – to będziecie mieli problemy. My w Europie, w całej Unii Europejskiej powinniśmy jasno odpowiedzieć na taki szantaż, powinniśmy odpowiedzieć polityką zdecydowaną, w krótkim terminie, jak również poprzez rozbudowę infrastruktury gazowej i energetycznej w terminie dłuższym – stwierdził.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura