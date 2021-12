Moskwa: Polska robi wszystko, aby Czechy wycofały spór o Turów Energetyka

Anna Moskwa w Brukseli. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska

– Ministerstwo klimatu i środowiska nie odpowiada za wypłacanie kary za Turów. Nie wiemy za co mamy płacić te pieniądze. Robię wszystko, by Czesi wycofali ten spór i żeby żadnej kary nie było – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z RMF FM.

„Liczymy na to, że Czesi się wycofają”

W związku z wprowadzonymi obniżkami na vat i akcyzę oraz wprowadzeniem dodatku osłonowego minister zaznaczyła, że jak na razie takie rozwiązania występują jedynie w Polsce – Jako jedyne państwo europejskie mamy obniżenie vat-u, akcyzy i dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy będzie na cały rok. Przypomnijmy sobie rozwiązania covidowe, one były tylko na kilka miesięcy, a potem były kolejne wsparcia. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, obserwujemy ją czas – zaznaczyła minister.

– Opłata mocowa wzrośnie maksymalnie 36 procent. Po podwyżce będzie ona wynosiła od 3 do 13 zł – powiedziała w porannej rozmowie w radiu RMF FM Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

W sprawie Turowa, minister zaznaczyła, że Polsce zależy na jak najszybszym rozwiązaniu sporu. – Bardzo chcieliśmy porozumieć się z poprzednim rządem. Piątego listopada pokładałam duże nadzieje w rozmowach z czeskim ministrem. Jeżeli nowa czeska minister zadzwoni do mnie w kwestii spotkania się i dokończenia rozmów, jestem gotowa spotkać się następnego dnia. Nadal twierdzę, że zostało mało do dogadania i jesteśmy w stanie zrobić to w ciągu jednego spotkania. – zaznaczyła minister.

Na pytanie odnośnie płacenia kar minister odpowiedziała następująco. – Ministerstwo klimatu i środowiska nie odpowiada za wypłacanie kary. Nie wiemy za co mamy płacić te pieniądze. Moje ministerstwo tej kary nie płaci. Robię wszystko, by Czesi wycofali ten spór i żeby żadnej kary nie było – podkreśliła Anna Moskwa.

RMF FM/Aleksander Tretyn