Kolejny most energetyczny Polska-Ukraina jest w grze

Premier RP Mateusz Morawiecki otworzył konferencję E23: PL for UA – partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości. Polska i Ukraina rozmawiają między innymi o nowym połączeniu elektroenergetycznym Równe-Chełm.

Linie Przesyłowe Kraków/Wieliczka Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Państwo nie może funkcjonować bez elektryczności. To dlatego Rosja przystąpiła do ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Inżynierowie Ukrenergo dokonują cudów, by tę infrastrukturę odbudowywać – powiedział premier RP. Mówił o wkładzie firm polskich w odbudowę infrastruktury energetycznej nad Dnieprem.

Morawiecki mówił także o modernizacji połączenia elektroenergetycznego Rzeszów-Chmielnicki. – Już dzisiaj dokonujemy wysiłku wspólnie, aby tym połączeniem mógł płynąć prąd. Jak zmienna sytuacja jest niech świadczy fakt, że pół roku temu rozmawialiśmy o imporcie energii do Polski, trzy miesiące temu o dostawach na Ukrainę przez barbarzyńskie bombardowania Rosji, dziś znowu rozmawiamy o przepływie do Polski – powiedział premier RP. – Rozmawiamy o połączeniu Równe-Chełm, tam także jest energetyka jądrowa i moglibyśmy korzystać z zielonej energii spełniając wyśrubowane wymogi europejskiej polityki klimatycznej – dodał.

Wojciech Jakóbik