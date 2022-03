Można składać wnioski o dofinansowania wymiany źródła ciepła w domach. Oto pełna lista podmiotów Alert

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej, w tym roku pierwszy raz będzie można się starać o dopłatę na prace związane z podwyższeniem efektywności energetycznej – informuje Urząd Regulacji Energetyki.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował listę 26 podmiotów, które przygotowały program dofinansowań do m.in. wymiany źródła ciepła dla odbiorcy końcowego. Są to podmioty z różnych segmentów branży energetycznej. Są wśród nich sprzedawcy, dystrybutorzy oraz przedsiębiorstwa świadczące jednocześnie usługi dystrybucyjne i sprzedające określony rodzaj (nośnik) energii (energię elektryczną, gaz ziemny, ciepło systemowe). Z dofinansowań mogą korzystać zarówno odbiorcy w gospodarstwach domowych, jak i podmioty z innych grup (odbiorcy biznesowi, jednostki sektora finansów publicznych).

Prezentowany poniżej wykaz zawiera dane wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, które przygotowały na 2022 rok programy bezzwrotnych dofinansowań. Lista zawiera adresy stron internetowych, na których przedsiębiorcy umieścili regulaminy programów. To właśnie z tych regulaminów odbiorcy końcowi dowiedzą się, na jakich zasadach i jakie przedsięwzięcia wspierają konkretne przedsiębiorstwa energetyczne.

Czym są programy bezzwrotnych dofinansowań?

URE przypomina, że programy dofinansowań zostały wprowadzone w znowelizowanej w 2021 roku ustawie o efektywności energetycznej jako alternatywa dla podmiotów zobowiązanych do rozliczania obowiązku oszczędności energii. Podmiotami zobowiązanymi są głównie przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu lub obrocie energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym, które sprzedają energię elektryczną, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci. Wprowadzone przez ustawodawcę nowe programy powinny przyczynić się do przyspieszenia procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, będących jedną z głównych przyczyn szkodliwego zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jest to jednocześnie jedno z podstawowych działań niezbędnych do podjęcia w procesie transformacji energetycznej.

Urząd Regulacji Energetyki/Mariusz Marszałkowski