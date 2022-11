NABE czeka na finał rozmów o finansowaniu Alert

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego poczeka jeszcze do pierwszego kwartału 2023 roku przez rozmowy o finansowaniu.

Łopata i węgiel. Fot. Freepik.

– Myślę, że ten termin pierwszego kwartału 2023 roku nie jest zagrożony – powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin w odpowiedzi na pytania dziennikarzy o doniesienia Business Insider w sprawie przesunięcia terminu stworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Pierwotnie miała ruszyć do pracy z końcem 2022 roku. Ma ona przejąć aktywa węglowe od spółek energetycznych by pozwolić im na inwestycje zrównoważone bez problemów z pozyskaniem finansowania banków źle patrzących na to paliwo.

Na przeszkodzie do budowy NABE stanął udział Skarbu Państwa w jego finansowaniu, bo ma ono wziąć na siebie część długu aktywów węglowych przekazanych do Agencji. – To jest powodem, że ten model finansowy nie jest jeszcze zakończony – przyznał minister.

Wojciech Jakóbik