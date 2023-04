PIE: Naftoport może zagwarantować bezpieczeństwo dostaw surowca w Europie Środkowo-Wschodniej Alert

Polska może być gwarantem bezpieczeństwa ropy w regionie, kluczowy jest Naftoport – oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Gwarantem bezpieczeństwa dostaw surowca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej może być natomiast Polska – pisze PIE w raporcie.

Naftoport. Fot. Grupa Lotos.

Analitycy PIE podają, że gdański Naftoport przeładował w 2022 roku rekordowe 24,5 mln ton ropy i paliw. W tym roku ma być to 36 mln ton. Maksymalna przepustowość Naftoportu wynosi ok. 40 mln ton.

– Raport z ćwiczeń kryzysowych LIBERO z 2017 roku wykazał, że Naftoport wystarczy do zaspokojenia zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce, a niezagrożone byłyby również dostawy ropy do Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i częściowo do Niemiec – napisano.

– Na przełomie lat 2022-2023 odbyły się już testowe dostawy ropy z Polski do Niemiec. Władze niemieckie zapowiedziały pod koniec 2022 roku, że import surowca przez Naftoport pokryje 70 procent potrzeb rafinerii Schwedt. Wykorzystanie 15,5 mln ton przepustowości Naftoportu przy założeniu braku ograniczeń transportowych do zachodniego sąsiada odpowiadałoby za ponad 18 procent konsumpcji Niemiec – dodano.

Polska Agencja Prasowa / Jacek Perzyński