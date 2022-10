Rosyjskie myśliwce jednak nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej

Polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że rosyjskie samoloty wykonywały lot nad obszarem wód międzynarodowych i przestrzeń powietrzna żadnego kraju nie została naruszona – pisze Rzeczpospolita.

Polski myśliwiec F-16.

Piątego października o incydencie naruszenia polskiej i szwedzkiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce poinformowały siły powietrzne Włoch. Włoskie myśliwce Eurofighters stacjonujące w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku miały zostać poderwane po zarejestrowaniu czterech rosyjskich myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej. Włosi poinformowali o całym wydarzeniu na Twitterze.

#Scramble, nuovo decollo immediato per gli #Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad pic.twitter.com/xY6b3YA4YI

— Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) October 5, 2022