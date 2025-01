W lutym ruszą dwa nabory dotyczące dofinansowania kogeneracji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 lutego rozpocznie dwa nabory dla przedsiębiorstw w obszarze ciepłowniczym na dofinansowanie wysokosprawnej kogeneracji, czyli równoczesnego wytwarzania ciepła i energii. Jak przekazał w środę fundusz, budżet obu naborów to 1,7 miliardów złotych.

Poinformowano, że składanie wniosków w naborach będzie możliwe od 3 lutego do 30 czerwca 2025 roku lub do wyczerpania środków. Dofinansowanie ma być udzielane w formie dotacji do 50 procent oraz pożyczek do 100 procent kosztów kwalifikowanych.

Jak wyjaśnił NFOŚiGW, celem obu programów jest „promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w sektorze ciepłowniczym”. Ze wsparcia wyłączone zostaną instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego. Dofinansowanie obejmie instalacje, z których co najmniej 70 procent ciepła użytkowego wytwarzanego rocznie będzie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej – wskazał NFOŚiGW.

Kogeneracja powiatowa

Pierwszy program „Kogeneracja powiatowa” skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej i ciepła. Ponadto, muszą realizować projekt w ramach systemu ciepłowniczego o zamówionej mocy cieplnej poniżej 50 MW.

Dofinansowanie beneficjent może otrzymać na budowę, przebudowę jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW. Jednostki te muszą pracować w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w których do produkcji energii wykorzystuje się ciepło odpadowe, odnawialne źródła energii (OZE), paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Elementem inwestycji może być m.in. przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub gazowe. NFOŚiGW wskazał, że całkowity budżet programu na lata 2022 – 2030 to miliard złotych, z czego budżet ruszającego naboru to 742 milionów złotych.

Budowa i przebudowa jednostek wytwórczych

Drugim programem jest „kogeneracja dla Ciepłownictwa Część 1) Budowa i/lub przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW”. Skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Muszą też realizować projekt w ramach systemu ciepłowniczego o zamówionej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW.

Beneficjent może otrzymać wsparcie na budowę, przebudowę jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW. Podobnie jak w pierwszym programie, jednostki te muszą pracować w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w których do produkcji energii wykorzystuje się: ciepło odpadowe, OZE, paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny, wodór. Elementy inwestycji również pokrywają się z pierwszym programem.

– W ramach pierwszego naboru wniosków w programie NFOŚiGW podpisał umowy z trzema beneficjentami o łącznej wartości blisko 236 milionów złotych (dotacje i pożyczki). Program z całkowitym budżetem trzech miliardów złotych realizowany jest w latach 2022 – 2030 – poinformował Fundusz. Wskazał, że budżet ruszającego w lutym naboru to ponad miliard złotych.

Kogeneracja to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym; celem takiego działania jest mniejsze zużycia paliwa niż w procesach rozdzielonych.

Biznes Alert / PAP