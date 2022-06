NFOŚiGW dofinansuje dwie farmy fotowoltaiczne PGE Alert

PGE Energia Odnawialna podała, że otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na budowę dwóch farm fotowoltaicznych Gutki 1 i Gutki 2. Dofinansowanie pozwoli pokryć koszty inwestycyjne w 85 procentach.

Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Polska Grupa Energetyczna wybuduje dwie nowe farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW. Powstaną one na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych, znajdujących się w powiecie grajewskim na Podlasiu. PGE Energia Odnawialna planuje uruchomić inwestycję w połowie 2023 roku.

– Budowa instalacji fotowoltaicznych Gutki 1 i Gutki 2 to kolejna inwestycja, którą realizujemy we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na początku roku podpisaliśmy umowę na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin. Liczymy, że w przyszłości tego typu projektów będzie jeszcze więcej – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Zgodnie ze strategią, celem Grupy PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 roku instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

PGE Energia Odnawialna zaznacza, że zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również – tak jak w przypadku PV Gutki 1 i 2 – na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

Budowa obu farm jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z ”Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020″.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura