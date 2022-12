Niemcy skorzystają z pomocy Polski przy dostawach ropy spoza Rosji, ale nie wiadomo co ze Schwedt Alert

Rafineria Schwedt skorzysta z dostaw ropy przez Polskę, ale wciąż nie wiadomo czy zostanie pozbawiona wpływów Rosji.

Rafineria w Schwedt / fot. PCK Raffinerie GmbH

Co dalej z Rafinerią Schwedt?

Pełnomocnik rządu federalnego ds. rafinerii PCK (Rafinerii Schwedt – przyp. red.) Michael Kellner napisał na Twitterze, że rafinerii PCK uda się zapewnić 70 procent dotychczasowych ilości ropy przez port Rostock, przez naftoport w Gdańsku i z Kazachstanu.

und zukünftig auch aus Kasachstan kommen. So erreicht Schwedt eine komfortable Auslastung von ca. 70% und wir können diese weiter steigern. Ich danke der polnischen Regierung für die Zusammenarbeit. Und ich bin zufrieden, dass vor Weihnachten klar ist, 2/3 — Michael Kellner (@MiKellner) December 15, 2022

Mimo podziękowań, które Kellner kieruje do polskiego rządu w swoim wpisie nie wynika czy strony nie porozumiały się odnośnie najważniejszych warunków współpracy. Jeśli port w Rostock jest w stanie dostarczyć około 5-6 milionów ton ropy, to jest to już blisko 60 procent całorocznego zapotrzebowania tej rafinerii, które wynosi 10-11 milionów ton. Kolejne 10 procent, które będzie się składało z dostaw z Polski i Kazachstanu, wyniesie więc około miliona ton.

Najważniejszy warunek współpracy, który stawiała Polska, to konieczność wywłaszczenia udziałów rosyjskiego Rosnieftu. Rosjanie posiadają 54 procent Rafinerii Schwedt, lecz te udziały zostały we wrześniu poddane tymczasowo pod zarząd Federalnej Agencji ds. Sieci. Kellner w swoim wpisie nie nawiązuje do zmian w strukturze własnościowej rafinerii, więc nie wiadomo, czy Rafineria Schwedt zostanie w rosyjskich rękach.

