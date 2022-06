Lindner: MAE słusznie ostrzega przed całkowitym odcięciem gazu tej zimy Energetyka

– Unia powinna pamiętać, że jest gospodarczym gigantem i może podejmować odpowiednie działania – powiedział minister finansów Niemiec Christian Lindner w rozmowie z Financial Times. Dodał, że ostrzeżenia Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), że Rosja może odciąć dostawy gazu do Europy już tej zimy, są słuszne.

Christian Lindner. Źródło: ministerstwo finansów Niemiec

Christian Lindner dla Financial Times

Minister finansów Niemiec odniósł się do stanowiska Międzynarodowej Agencji Energetycznej: – MAE słusznie ostrzega przed całkowitym odcięciem gazu tej zimy. Odkąd pierwszy eksport rosyjskiego gazu dotarł do Europy Zachodniej w 1967 roku, podstawą sowiecko-rosyjskiej polityki gazowej była doktryna wzajemności – powiedział Lindner w rozmowie dla Financial Times. Minister zaznaczył, że bezprecedensowy jest fakt, że Moskwa w ciągu ostatniego roku była gotowa odciąć dostawy gazu dla członków Unii Europejskiej, nawet państw Europy Środkowo-Wschodniej. – Gotowość do porzucenia doktryny wzajemności, świadczy o złych zamiarach Moskwy – ocenił.

– UE jest w stanie poradzić sobie z całkowitym odcięciem gazu tej zimy. Państwa członkowskie Unii są na tyle duże, bogate i silne by stawić czoła Moskwie. Kluczowe znaczenie ma ponowne włączenie do działania elektrowni węglowych oraz jądrowych, poszerzenie wydobycia gazu i wdrożenie środków zabezpieczających na całym kontynencie – ocenił minister Lindner.

Przedstawiciel niemieckiego rządu odniósł się do stanowiska Unii wobec Rosji: – UE musi zademonstrować Moskwie, że zrobi wszystko, aby poradzić sobie z odcięciem dostaw gazu. Konieczne jest przejście do ofensywy, wyznaczenie jednego kupca na rosyjski gaz, ustalenie cen i wyznaczenie maksymalnej ilość jaka będzie sprzedawana. Chodzi o odebranie Moskwie inicjatywy i przejęcie jej przez UE – powiedział minister. – W tym samym czasie Unia powinna wprowadzić euroobligację dla bezpieczeństwa energetycznego. Trzeba stworzyć przepis, który da możliwości dalszego kupna gazu ziemnego i innych paliw, tak żeby przemysł nie przestał funkcjonować. Unia powinna zapewnić dotację dla konsumentów, które mogłyby złagodzić konsekwencje wysokich cen energii i tym samym pozwolić na rozwój innych gałęzi energetyki – dodał.

Opracowała Maria Andrzejewska