Rosja kusi Niemcy ceną wodoru z Nord Stream 2

Rury Nord Stream 2 w Mukran. Fot. Agata Skrzypczyk

Handelsblatt informuje, że Rosja liczy na rozwój eksportu wodoru, także z użyciem gazociągu Nord Stream 2. Przekonuje Niemców ceną do wodoru rosyjskiego zamiast europejskiego wytwarzanego ze źródeł odnawialnych.

Trwają prace nad strategią wodorową Federacji Rosyjskiej, o których pisaliśmy już w BiznesAlert.pl. Niemiecki dziennik cytuje wiceministra energetyki Pawła Sorokina, który wystąpił w środę, 25 listopada na niemiecko-rosyjskim forum ekonomicznym w Petersburgu. Stwierdził on, że rosyjska gospodarka wodorowa ma pozyskiwać to paliwo głównie z gazu. Cena wodoru wytwarzanego w Rosji ma się wahać między 1,5 a 2 dolarami za kilogram. To jedna czwarta lub piąta kosztu wodoru wytwarzanego z pomocą Odnawialnych Źródeł Energii, który jest promowany w unijnej i niemieckiej strategii wodorowej. – Mamy potencjał eksportu dziesiątków mln ton wodoru rocznie – zapewnił Sorokin.

Jednym ze szlaków dostaw mógłby być gazociąg Nord Stream 2, który według Gazpromu jest przystosowany do transportu wodoru. Ta firma, Novatek i Rosatom mają już plany produkcji wodoru, także z pomocą elektrowni jądrowych ostatniej z nich.

Handelsblatt/Wojciech Jakóbik