Nowy rząd w Niemczech może przyspieszyć odejście od węgla do 2030 roku Alert

Bundestag. Fot. Max Pixels

Rozmowy koalicyjne w Niemczech zakończyły się konsensusem wokół postulatu odejścia od węgla w energetyce do 2030 roku.

Socjaldemokraci z SPD, Zieloni oraz liberałowie z FDP stworzyli szkic umowy koalicyjnej, który widziała agencja Reuters. Zawiera postulat odejścia od węgla w energetyce do 2030 roku, wykorzystania 2 procent gruntów na potrzeby lądowej energetyki wiatrowej, wykorzystania wszystkich możliwych do wykorzystania dachów na potrzeby energetyki słonecznej oraz skrócenia procedur planowania i pozwoleń o co najmniej połowę.

Wcześniejszy rząd niemiecki CDU/CSU-SPD zobowiązał się w umowie społecznej do odejścia od węgla w energetyce w latach 2035-38.

Reuters/Wojciech Jakóbik