Odnoga Turkish Stream do Bułgarii jest gotowa Alert

Uroczystość uruchomienia Turkish Stream fot. Kremlin.ru

Zakończyła się budowa Balkan Stream. Ta bułgarska odnoga gazociągu Turkish Stream została połączona z odcinkiem w Serbii – poinformowało bułgarskie ministerstwo energii. Ceremonia z udziałem przedstawicieli rządów Bułgarii, Serbii, Rosji i Turcji została odłożona z powodu pandemii koronawirusa.

Bułgaria podjęła w styczniu 2019 roku decyzję o budowie bułgarskiej odnogi stanowiącej przedłużenie systemu przesyłu gazu do Serbii. Rok później oddana została do użytku druga nitka Turkish Stream. Przez Turkish Stream i Balkan Stream rosyjski gaz dociera do Bułgarii. Po zakończeniu odcinka serbskiego i połączniu z infrastrukturą węgierską do końca tego roku ten gaz będzie mógł popłynąć do Austrii i Europy Środkowej od połowy 2021 roku.

Pierwsza nitka gazociągu Turkish Stream dostarcza gaz na rynek turecki. Druga nitka, która rozpoczęła handlową działalność ósmego stycznia tego roku, biegnie po dnie Morza Czarnego z Rosji do tureckiego wybrzeża w Tracji Wschodniej. Lądowa część rury biegnie do granicy turecko-bułgarskiej, skąd gaz eksportowany jest do Bułgarii i Macedonii Północnej. Przepustowość tej nitki (o łącznej długości podmorskiej i lądowej 930 km) wynosi 15,75 mld m sześc. gazu rocznie.

Anadolu/Novinite/AFP/Teresa Wójcik