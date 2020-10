Oersted zaangażuje się w projekt zielonego wodoru w Holandii Alert

Morska farma wiatrowa Middelgrunden w pobliżu Kopenhagi. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Duński koncern energetyczny Orsted ma współpracować z firmą nawozową Yara, aby zastąpić wodór wytwarzany z paliw kopalnych zielonym wodorem do produkcji amoniaku w jednej z fabryk w Holandii.

Elektrolizer o mocy 100 MW będzie wykorzystywał energię z holenderskich morskich farm wiatrowych do zasilania zakładu Yara Sluiskil w Zelandii. Jeśli zapewnione zostanie wymagane współfinansowanie publiczne i zostaną wprowadzone odpowiednie ramy regulacyjne, projekt może zacząć funkcjonować w 2024 lub 2025 roku. Orsted ma zamiar zainaugurować swoją morską farmę wiatrową Borssele 1 i 2, drugą co do wielkości na świecie, położoną u wybrzeży Zelandii. Partnerzy będą teraz starać się o współfinansowanie ze środków publicznych na rozwój i budowę elektrolizera w celu wsparcia projektu. Ostateczna decyzja inwestycyjna o budowie nowego zakładu może zapaść pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku.

reNews/Michał Perzyński