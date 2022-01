OPEC+ nie boi się omikrona, ale pojawił się kolejny szczep Alert

Koronawirus. Źródło: Wikipedia

Państwa porozumienia naftowego OPEC+ omówią czwartego stycznia możliwość zwiększenia podaży ropy. Według źródeł Reutersa będą się jednak trzymać planu zwiększenia wydobycia o w sumie 400 tysięcy baryłek dziennie przez mały wpływ nowego szczepu koronawirusa omikron na gospodarkę. Tymczasem pojawił się kolejny.

Źródła Reutersa przekonują, że mała zjadliwość omikrona będzie miała niski wpływ na działalność gospodarczą, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na ropę na świecie. Z tego względu OPEC+ ma trzymać się planu zwiększania wydobycia o 400 tysięcy baryłek miesięcznie z 5,8 mln baryłek ograniczonych przez państwa porozumienia naftowego na czele z Arabią Saudyjską oraz Rosją. Zostało jeszcze 3,4 mln baryłek dziennie do uwolnienia do września 2022 roku zgodnie z układem.

Tymczasem producenci OPEC+ przekroczyli kwoty wydobycia o 650 tysięcy baryłek dziennie w listopadzie 2021 roku. Komisja techniczna OPEC+ zwiększyła prognozę deficytu ropy na rynku w 2021 roku o 300 tysięcy baryłek dziennie do 1,5 mln i zmniejszyła prognozę nadwyżki w 2022 roku z 1,7 do 1,4 mln baryłek.

Francuski uniwersytet IHU w Marsylii odkrył zaś nowy szczep koronawirusa oznaczony B.1.640.2. Póki co nie jest znana jego zjadliwość ani zaraźliwość. Został wykryty u turystów wracających z Kamerunu. Francja notuje rekordowe zarażenia przez rozprzestrzenianie się omikrona. Dzienna ilość nowych przypadków sięgnęła z końcem 2021 roku 232 tysięcy.

Reuters/Wojciech Jakóbik