OPEC+ dodatkowo tnie wydobycie, ale ropa boi się recesji Alert

Pierwszego maja weszły w życie dodatkowe cięcia krajów porozumienia naftowego OPEC+ po myśli Rosji, ale ropa utrzymuje się w cenie poniżej 80 dolarów za Brent przez obawy przed recesją.

Wydobycie w USA. Źródło: Wikipedia

Kraje porozumienia naftowego OPEC+ wdrażają cięcia wydobycia ropy o w sumie 1,2 mln baryłek dziennie, które dołożą się do 500 tysięcy baryłek dziennych cięć wdrażanych już przez Federację Rosyjską. Całkowity spadek wydobycia ma wynieść 1,657 mln baryłek dziennie w maju 2023 roku. To cięcia dodatkowe względem 2 mln baryłek dziennej redukcji ustalonej od listopada 2022 roku. Międzynarodowa Agencja Energii ostrzega, że OPEC+ wydobywa jeszcze mniej, bo kwoty cięć pozwalają na 40,1 mln baryłek dziennie, a jest wydobywane 37,94 mln baryłek na dobę, to znaczy o 2,16 mln baryłek dziennie mniej od limitu.

Mimo to baryłka utrzymuje się w cenie poniżej 80 dolarów za Brent. Powód to obawy przed recesją po kolejnej podwyżce stóp procentowych w USA (następne mogą zostać ogłoszone trzeciego maja) oraz przed raportem o miejscach pracy zaplanowanym na ten tydzień. Pojawiły się także dane, że produkcja przemysłowa w Chinach spadła w kwietniu po raz pierwszy od grudnia 2022 roku. Obawy podsycają także problemy trzeciego banku w USA z problemami, czyli First Republic Bank przejętego przez regulatora w celu uniknięcia bankructwa.

Reuters / Neftegaz.ru / Wojciech Jakóbik