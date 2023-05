PKN Orlen otwiera budowę elektrowni gazowej w Grudziądzu Alert

PKN Orlen rozpoczyna budowę elektrowni gazowej w Grudziądzu, gdzie powstanie blok gazowo-parowy o mocy 560 MW. Jednostka będzie mogła również służyć do półspalania wodoru.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji w Grudziądzu. Fot. Jędrzej Stachura

PKN Orlen otworzył budowę elektrowni w Grudziądzu, gdzie powstanie blok gazowo-parowy o mocy 560 MW. – Dziś jesteśmy w Grudziądzu, gdzie powstanie elektrownia o mocy 560 MW. Zaawansowanie prac to 20 procent, jej koszt to dwa miliardy złotych. Będzie gotowa na przełomie lat 2024 i 2025. Chcąc rozwijać energetykę zieloną musimy inwestować w źródła niskoemisyjne. Niezbędną częścią tej drogi są elektrownie gazowe, takie jak ta w Grudziądzu – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji z okazji podpisania aktu erekcyjnego, rozpoczynającego budowę elektrowni.

– Elektrownia w Grudziądzu będzie mogła służyć również do półspalania wodoru. To oznacza, że jesteśmy coraz dalej w drodze ku zeroemisyjności – dodał. Spalanie całkowite, półspalanie i spalanie niecałkowite różnią się warunkami, w których zachodzą. Spalanie całkowite zachodzi, gdy jest nieograniczona dostępność tlenu i powstają w nim dwutlenek węgla oraz para wodna. Półspalanie i spalanie niecałkowite zachodzą, gdy jest ograniczona dostępność tlenu. W pół spalaniu powstaje tlenek węgla i para wodna, a w spalaniu niecałkowitym węgiel w postaci sadzy i para wodna.

Prezes PKN Orlen podkreślił, że budowa bloku gazowo-parowego ma również znaczenie lokalne, a tego typu inwestycje zapewniają nowe miejsca pracy i wpływy z podatków do miejskiego budżetu.

W maju 2022 roku spółka CCGT Grudziądz z Grupy Energa wybrała generalnego wykonawcę bloku gazowo-parowego o mocy netto ok. 560 MW. Elektrownia w Grudziądzu, której oddanie do użytku zostało zaplanowane na 2025 rok, ma być jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. W grudniu 2021 roku został podpisany 17-letni kontrakt z Operatorem Sieci Przesyłowych w ramach rynku mocy. Pierwsza energia z tej jednostki ma popłynąć do gospodarstw domowych w 2026 roku.

Jędrzej Stachura