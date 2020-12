PKN Orlen przejmuje Grupę Polska Press Alert

PKN Orlen przejmuje Grupę Polska Press, koncern medialny na rynkach regionalnych i lokalnych. – Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej – stwierdził prezes Daniel Obajtek.

Zarządzanie danymi

– Przejmujemy 20 z 24. dzienników regionalnych wydawanych w Polsce oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Będziemy posiadać także 500 witryn online, uzyskamy dostęp do 17,5 mln użytkowników portali wchodzących w skład Polska Press – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zdaniem prezesa Obajtka, ten ruch pozwoli skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia zarządzania danymi. – Są to kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej – zaznaczył.

PKN Orlen przejmuje jednego z największych wydawców w Polsce, który w 2019 roku osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł.

