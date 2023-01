Orlen kupuje nowe stacje paliw w Niemczech Alert

Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. Transakcja zostanie sfinansowana do końca lutego ze środków pozyskanych ze sprzedaży części stacji Lotos.

Stacja paliw PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

PKN Orlen poinformował, że finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. Realizacja transakcji powiększy sieć koncernu do 604 obiektów.

Transakcja w Niemczech zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych ze sprzedaży części stacji Lotos, których zbycie było jednym z warunków zaradczych Komisji Europejskiej. Zakup ma zostać sfinalizowany do końca lutego, po uzyskaniu przez koncern m.in. zgody niemieckiego urzędu antymonopolowego – podaje spółka.

– W naszej strategii wyraźnie zapowiadaliśmy powiększanie naszej zagranicznej sieci stacji i konsekwentnie realizujemy te założenia. Środki, które pozyskaliśmy ze sprzedaży części stacji Lotosu, inwestujemy teraz także w Niemczech. Przyspieszamy rozwój sieci i uzupełniamy jej dostępność o południowe landy, gdzie dotychczas nie byliśmy silnie obecni – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

17 nowoczesnych, samoobsługowych stacji zostanie przejętych od austriackiej sieci OMV. 12 z nich znajduje się na terenach dyskontów sieci Aldi Süd. Proces rebrandingu stacji zostanie przeprowadzony w ciągu trzech miesięcy od ich nabycia – czytamy w komunikacie.

Obecnie w Niemczech w sieci Grupy ORLEN działa łącznie 587 stacji. Zgodnie ze strategią ORLEN2030, koncern do 2030 roku będzie posiadał 3,5 tys. stacji paliw na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowej. Udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 do 45 procent.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura