Orlen chce zacząć budowę offshore w 2024 roku Alert

Fot. Bartłomiej Sawicki

– W 2024 roku chcemy rozpocząć budowę morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. To nie ulega zmianie. Być może przyspieszymy ten termin. Zależy to od wyboru partnera i technologii. Najważniejsze kwestie techniczne mamy już ustalone – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z dziennikarzami.

Wybór partnera

PKN Orlen jest już po badaniach środowiskowych potrzebnych do budowy morskich farm wiatrowych i nadal rozmawia z potencjalnym partnerami biznesowymi. – Myśleliśmy, że wcześniej uda się nam wybrać partnera. Negocjacje jeszcze potrwają – dodał prezes Obajtek.

Podkreślił, że nie wpłynie to na wydłużenie całego procesu. – Prowadzone przez nas rozmowy dotyczą tego, aby być szerszej zaangażowanym z naszym partnerem, nie tylko pod względem inwestycji. Te rozmowy się przeciągają, ale nie wpływa to na wydłużenie samego procesu. Wszystko to, co jest konieczne do przygotowania, idzie zgodnie z naszymi planami, a nawet je wyprzedzamy. Poszukujemy partnera, który uchyli nam część swojej wiedzy także przy innych projektach – powiedział.

Bartłomiej Sawicki