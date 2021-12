Orlen pokazuje, że nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji (NA ŻYWO) Energetyka

Prezentacja raportu "Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji" PKN Orlen. Fot. Mariusz Marszałkowski

Zapraszamy na relację na żywo z konferencji prasowej PKN Orlen poświęconej prezentacji raportu „Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji”. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji

12.22

11.55

– Rola IT w transformacji jest bardzo istotna. Kluczowymi sprawami jest pozyskiwanie danych, z drugiej strony rozbudowana analityka, która pozwala na przetwarzanie tych danych i kierowanie zwrotu wobec instalacji wytwórczych. My mamy jako Orlen pewne doświadczenia w tym obszarze. Np. Elektrociepłownia w Płocku posiada system optymalizacji spalania paliwa w kotłach, który pozwala na ograniczenie emisji. Drugim elementem jest diagnostyka predykcyjna. Dzięki temu możemy zareagować wcześniej na ewentualne awarie poszczególnych elementów – powiedział dyrektor wykonawczy ds. informatyki w PKN Orlen Artur Groszek. – Ważnym elementem jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w symulatorach, które służą szkoleniom pracowników. Obecnie jest dylemat czy kupić nową macierz, czy serwisować starą. Zastanawiamy się czy obecny model ma sens – dodał.

11.39

– Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, musimy zmierzyć jaki jest nasz ślad węglowy teraz. O ile pierwszy i drugi stopień, czyli nasza bezpośrednia działalność jest prosta, to o tyle określenie śladu węglowego naszych klientów jest wyzwaniem. Orlen obraca się w dużym łańcuchu wartości. Skupujemy ropę, przetwarzamy ją, sprzedajemy hurtowo i detalicznie. Ważne, aby dane dotyczące poszczególnych segmentów były zebrane w jednym miejscu i były łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych – powiedziała Aleksandra Trojanowska z PKN Orlen.

11.36

– Z naszych nadań wynika, że 48 procent firm, które prowadzą działalność sprzedażową w Internecie starają się wejść w obszar zrównoważonego rozwoju. To ważny trend uwzględniający zmiany globalne. Ponad 20 procent Polaków wybiera paczkomaty jako to najbezpieczniejsze miejsce odbioru przesyłki – powiedziała Justyna Skorupska, członkini Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.

11.29

– Nacisk na transformację energetyczną wynikaja między innymi z nacisków konsumentów. Ludzie chcą widzieć firmy działające w sposób zrównoważony dla środowiska. Biznes musi wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, stąd nasze dążenie do neutralności klimatycznej – powiedział Karol Mazurek z Accenture.

11.23

– Dotychczas domena transformacji i digitalizacji była traktowana odrębnie. Podejmujemy to wyzwanie, chcemy ponieść duże inwestycje w nowe źródła energii, ale również chcemy zmienić sposób zarządzenia. Zachodzi to poprzez dekarbonizację, decentralizację i digitalizację – mówiła Trojanowska.

11.17

Digitalizacją jest też lewarem rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, która zastąpi dotychczasowa gospodarkę linearną, która polega na zasadzie „weź, zużyj, wyrzuć” – powiedziała Aleksandra Trojanowska. – W PKN Orlen powołaliśmy program digitalizacji. Jego pierwszy filar to poszukiwanie nowych technologii. Drugi to usprawnienie procesów, zwiększenie podejścia zwinnego w zarządzaniu firmą. Trzeci element to szkolenie i edukacja pracowników – dodała.

10.11

– W raporcie nazwaliśmy proces digitalizacji kołem zamachowym, który napędzać będzie pozytywne zmiany. Pierwszym elementem jest funkcja mierzalności procesów, drugim jest optymalizacja i prognozowanie procesów, trzecim elementem jest diagnostyka predykcyjna. Nowe technologie tworzą nowe modele biznesowe. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do dotychczasowego modelu, w którym jesteśmy właścicielami samochodów spalinowych, w których jesteśmy kierowcami. Za kilka lat samochody spalinowe zastąpią pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Drugim trendem jest zmiana właścicielska. Za kilka lat bardziej popularny będzie tzw. carsharing. Trzecim elementem w perspektywie następnych lat będzie wejście na rynek samochodów autonomicznych, które będą sterowane przez sztuczną inteligencję – powiedziała Aleksandra Trojanowska, kierownik programu digitalizacji w PKN Orlen.

10.07

– Dekarbonizacja nie jest tylko zmianą źródeł energii. Dekarbonizacja to również budowanie nowych możliwości handlowych. Digitalizacja w niektórych obszarach może pomoc obniżyć emisje nawet o 35 procent – powiedział Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

11.03

– Ostatnie dwa lata to czas ogromnych wyzwań związanych związanych z pandemią. Dla Orlenu ostatni czas to również wyzwania związane z kwestią transformacji i dążeniem do neutralności klimatycznej. My inwestując m.in. w OZE chcemy dołączyć do tych działań. Nie będzie jednak transformacji bez digitalizacji. To pomaga zarządzać procesami, pozwala ograniczyć zużycie zasobów i wspomaga pracę na co dzień. Digitalizacja nie jest celem samym w sobie. To narzędzie do osiągnięcia wyższych celów – powiedziała Patrycja Klarecka z zarządu PKN Orlen.

10.55

Opracowali Michał Perzyński i Mariusz Marszałkowski