Orsted uruchomi stypendia dla studentów zajmujących się morską energetyką wiatrową Alert

Morska farma wiatrowa Borselle 1&2. Fot. Orsted

Duński Orsted podpisał z Politechniką Warszawską list intencyjny w celu kształcenia specjalistów morskiej energetyki wiatrowej. Program stypendialny ma premiować najzdolniejszych studentów wydziału elektrycznego. Docelowo może powstać także oddzielny kierunek studiów.

– Chcemy wykorzystać 30-letnie doświadczenie Orsted w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i wiedzę setek wspierających nas na całym świecie ekspertów do tego, by stworzyć ofertę szytą na miarę dla rodzącego się rynku offshore w Polsce. Dlatego oprócz zamiaru wniesienia jak największego wkładu w rozwój polskiej gospodarki poprzez nasze inwestycje, zależy nam na tym, by jak najwięcej inżynierek i inżynierów z polskich uczelni pracowało przy projektach morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Dlatego niezmiernie cieszymy się z możliwości nawiązania współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i stworzenia z tą prestiżową uczelnią platformy kształcenia przyszłych kadr obsługujących farmy wiatrowe nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Chcemy kształcić w Polsce światowej klasy specjalistów w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, łącząc wiedzę i pasję naukowców Politechniki Warszawskiej z praktyką i doświadczeniem ekspertów Orsted – mówi Michael Prutsch, członek zarząd Orsted Polska of Services, która rozwija w Polsce projekty morskich farm.

Współpraca rozpocznie się od cyklu wykładów gościnnych. Potem ruszą stypendia dla magistrantów analizujących wyzwania energetyki wiatrowej w Polsce. Długofalowo może także powstać nowy kierunek studiów poświęcony offshore wind.

Orsted/Wojciech Jakóbik