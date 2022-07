Pakiet gazowo-wodorowy ma zamienić gazociągi w wodorociągi Alert

Rozwój gospodarki wodorowej ma sprawić, że gazociągi europejskie służące do dostaw paliwa kopalnego w postaci gazu mają zyskać nową funkcjonalność w postaci dostaw wodoru.

Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik

– Perspektywa długoterminowa to pakiet gazowo-wodorowy. Mówi o energetyce przyszłości – powiedział prof. Jerzy Buzek pracujący nad omawianą regulacją. – Tego w tej chwili nie ma. To będzie energetyka oparta na dwóch nośnikach energii: prąd i wodór. Obydwa nie są źródłami energii, bo nie mamy w naturze wodoru do wykorzystania – mówił w siedzibie Komisji Europejskiej w Warszawie.

– Energetyka jądrowa nie podoba się wszystkim. To jest zasadne. To ciągle jest rzecz niepewna, niemniej jednak wodór będzie produkowany także z energetyki nuklearnej – zapewnił. – Ważny będzie biometan i biomasa. To w sumie będzie 5-10 procent całego obrotu energią. 70 procent to będzie prąd a 20 procent – wodór. To przyszłość za 20-30 lat. Po raz pierwszy się do niej przygotowujemy. Mamy w ciągu 8 lat zacząć produkcję 10 mln ton wodoru odnawialnego i kolejne 10 mln ton mamy sprowadzać. Na razie nikt tego nie robi. Chcemy pięcio-, ośmiokrotnie zwiększyć produkcję wodoru odnawialnego w osiem lat. To jest ambicja na przyszłość – dodał.

– Twórcy pakietu szukają synergii między rynkiem gazu i wodoru. – Na początku będziemy dobudowywać na poziomie dystrybucji rurociągi wodorowe – powiedział Jerzy Buzek. Oddzielne wodorociągi będą potrzebne ze względu na tzw. korozję wodorową występującą przy przesyle czystego wodoru. – Chcemy de facto przebudować gazociągi gazowe na takie, które są zdatne do przesyłu wodoru – powiedział Jerzy Buzek. – Stare rurociągi będą potrzebne. Będziemy transportować wodór mniej więcej tak samo jak dziś gaz ziemny.

Wojciech Jakóbik