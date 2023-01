Paliwo NATO może poskromić emisje lotów bogaczy, o ile nie wybuchnie wojna Alert

Rośnie rezerwacja lotów czarterowych i nie zmienia tego powrót pasażerów do linii komercyjnych po zniesieniu ograniczeń pandemicznych. Być może część z nich skorzysta z ekologicznego paliwa oferowanego przez…NATO, które jest dostępne w warunkach pokoju.

Loty samolotami prywatnymi wzrosły w 2022 roku o 10 procent i były wyższe o 14 procent względem poziomu sprzed pandemii w 2019 roku według danych firmy WingX cytowanej przez Financial Times. Zapotrzebowanie utrzymuje się pomimo obaw o nowe regulacje klimatyczne uderzające w emisje gazów cieplarnianych z sektora transportowego ani rosnących kosztów paliwa lotniczego.

Wypożyczenie prywatnego samolotu kosztowało według Private Jet Card Comparisons 11 tysięcy 748 dolarów za godzinę w grudniu 2022 roku, co oznacza wzrost o 21 procent w stosunku do ceny z analogicznego okresu 2021 roku. Rozmówcy Financial Times ocenili, że inflacja nie zmniejsza apetytu najbogatszych na takie usługi. Tylko cztery procent linii czarterowych ankietowanych przez Honeywell spodziewa się spadku ilości lotów w 2023 roku.

Jeżeli bogacze nie zrezygnują z samolotów prywatnych, to może chociaż skorzystają ze zrównoważonego paliwa. Lotnisko w Brukseli zostało pierwszym obiektem zaopatrującym samoloty w Zrównoważone Paliwo Lotnicze (SAF). Co ciekawe, jest zaopatrywane przez rurociąg Central Europe Pipeline System (CEPS) kontrolowany przez…Sojusz Północnoatlantycki.

Paliwo SAF powstaje z różnych odpadów jak oleje roślinne, zużyty olej do smażenia, tłuszcze i śmieci komunalne, które są mieszane z paliwami kopalnymi i wykorzystywane jako syntetyczna nafta oczyszczona. Pozwala zmniejszać emisje gazów cieplarnianych towarzyszących lotom samolotem.

Rurociąg CEPS jest źródłem zaopatrzenia misji NATO w paliwa od 1959 roku. Gwarantuje stałą operacyjność sił Sojuszu, a przy okazji w czasie pokoju świadczy dodatkowe usługi, jak dostawy SAF na lotnisko w Brukseli. Rury CEPS ciągną się przez Belgię, Francję, Niemcy, Holandię i Luksemburg. Ich dłuość to ponad 5000 kilometrów. Łączą 36 zbiorników o pojemności około miliona metrów sześciennych i sieć połączeń kolejowych oraz drogowych do 11 rafinerii oraz sześciu naftoportów. Zaopatruje 20 baz wojskowych i sześć lotnisk w Europie.

Financial Times/NATO/Wojciech Jakóbik