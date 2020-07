Parlament Europejski chce zmian w budżecie unijnym Alert

Zwiększenie wielkości unijnego budżetu na najbliższych siedem lat oraz zaostrzenie zapisów dotyczących praworządności i finansów ze wspólnej kasy – takie mają być postulaty Parlamentu Europejskiego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała projekt rezolucji w tej sprawie przygotowany przez chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i zjednoczoną lewicę.

Budżet i stanowisko eurodeputowanych

Rezolucja ma być głosowana jutro, na nadzwyczajnej sesji plenarnej. – Parlament Europejski nie akceptuje politycznego porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych w obecnej formie i jest gotowy rozpocząć natychmiast konstruktywne negocjacje z Radą, by poprawić tę propozycję – czytamy w projekcie rezolucji.

Deputowani przypomnieli swoje stanowisko, w którym żądany poziom wydatków w budżecie był o wiele wyższy. Podkreślili, że uzgodnione cięcia są sprzeczne z celami Unii Europejskiej. – Parlament Europejski ubolewa, że aż nazbyt często wyłączne przywiązanie do interesów narodowych zagraża osiągnięciu wspólnych rozwiązań – napisali europosłowie.

Deputowani przypomnieli też, że zgoda Parlamentu Europejskiego jest niezbędna, by budżet zaczął obowiązywać i by od stycznia mogły być wypłacane pieniądze beneficjentom.

Sporna kwestia praworządności

Europosłowie zakwestionowali też ustalenia dotyczące mechanizmu warunkującego wypłatę pieniędzy od kwestii praworządnościowych, uznając go za zbyt rozwodniony. Zapowiedzieli, że będą domagać się zaostrzenia zapisów i przywrócenia propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej sposobu głosowania przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu procedury sankcyjnej.

Komisja chciała, by do zablokowania niezbędna była większość kwalifikowana. Ostatecznie zostało ustalone, że większość kwalifikowana będzie potrzebna do zaakceptowania decyzji o uruchomieniu procedury sankcyjnej, co powoduje, że to nie będzie łatwe.

