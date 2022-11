Legucka: Uznanie Rosji za sponsora terroryzmu to ważny sygnał polityczny Atom

23 listopada Parlament Europejski (PE) będzie głosować w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. – PE w polityce zagranicznej nie ma wielu prerogatyw, a cała władza należy do państw członkowskich, dlatego jeszcze raz podkreślę, że to ważny sygnał polityczny – mówi Agnieszka Legucka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) w rozmowie z BiznesAlert.pl.



Rozmowy w sprawie uznania Rosji jako państwa sponsorującego terroryzm odbędą się 23 listopada w Brukseli. Temat zostaje podjęty ponownie, po zmasowanych atakach wojsk rosyjskich na infrastrukturę energetyczną Ukrainy w zeszłym tygodniu. Debata o stosunku UE wobec Rosji, toczyła się w Parlamencie Europejskim jeszcze w październiku tego roku, kiedy nie ustalono jasnego stanowiska państw członkowskich.

Państwo terrorystyczne czy państwo sponsorujące terroryzm?

Jutrzejsze głosowanie nie pozostanie bez konsekwencji, niezależnie od wyniku obrad. O tym, jakie znaczenia ma to dla Rosji i co to oznacza do Europy, tłumaczy prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

BiznesAlert.pl zapytał ekspertkę PISM ds. Rosji Agnieszkę Legucką o to, czy Parlament Europejski będzie głosować za uznaniem Rosji jako państwa sponsorującego terroryzm.

– Parlament Europejski ma zwykle najbardziej ostry głos w instytucjach Unii Europejskiej w kwestiach polityki zagranicznej wobec Rosji. Wypowiadał się negatywnie zarówno wobec Nord Stream 2, jak i w kwestiach wcześniejszego zaostrzenia polityki wobec Rosji. Można powiedzieć, że Rosja się przyzwyczaiła do tego, że PE jest tą instytucją, która wypowiada się w sposób najbardziej zdecydowany wobec Moskwy. Jeżeli chodzi o kwestie uznania Rosji za państwo terrorystyczne, to będzie miało to wymiar symboliczny, prestiżowy, a niektórzy liczą że może i prawny, bo liczą, że pozwoli to na późniejszym etapie zamrażać majątki rosyjskich oligarchów w Europie. Przez to, że niektóre państwa, w tym Polska, uznały Rosję za reżim terrorystyczny, nie zmieni polityki Federacji, ale będzie mieć wymiar polityczny. Rosja najczęściej odwraca oręż propagandowy w stosunku do Ukrainy i w stosunku do innych aktorów, szczególnie wewnętrznych. Dodatkowo lubi używać tego terminu wobec innych państw. Takie nazewnictwo Rosji, która przez lata stawiała siebie na czele walczących z terroryzmem, będzie mieć to symboliczny wydźwięk – odpowiada Agnieszka Legucka.

Zapytaliśmy również o to, dlaczego Rosja ma zostać uznana za „sponsora terroryzmu”, a nie państwo terrorystyczne.

– Ma to być zabieg, który umożliwi w przyszłości dochodzić praw od Rosji, bez zrywania z nią stosunków dyplomatycznych, aby np. zamrażać majątki jej oligarchów i osób odpowiedzialnych za popełnione zbrodnie, związane z międzynarodowym terroryzmem, i w tym kontekście można spojrzeć na Rosję jako na agresora oraz na państwo jako sponsora terroryzmu. Należy jednocześnie pamiętać, że Parlament Europejski w polityce zagranicznej nie ma wielu prerogatyw, a cała władza należy do państw członkowskich, dlatego jeszcze raz podkreślę, że to ważny sygnał polityczny, czy dalej coś się będzie w tym kierunku działo, zależy od Komisji Europejskiej, Rady i państw członkowskich – podkreśla ekspertka PISM.

NATO wzywa do potępienia Rosji

W poniedziałek 21 listopada Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło rezolucję wzywającą państwa członkowskie do tego, by uznały Rosję za państwa terrorystyczne.

– Zgromadzenie Parlamentarne NATO wezwało do powołania specjalnego Międzynarodowego Trybunału ds. Rosyjskiej Agresji i uznało je za państwo terrorystyczne. Wszystkie 30 krajów NATO poparło propozycje naszej delegacji. Taki trybunał umożliwi skazanie nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni wojennych, ale także najwyższego kierownictwa Federacji Rosyjskiej. Uchwała została wysłana do rządów i parlamentów wszystkich państw członkowskich NATO – powiedział szef stałej delegacji Ukrainy przy NATO Jehor Czerniew.

Opracowała Maria Andrzejewska