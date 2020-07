PB: We wtorek KE wypowie się o fuzji Orlenu z Lotosem Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

We wtorek, 14 lipca, Komisja Europejska wyda warunkową zgodę na przejęcie kontroli przez PKN Orlen nad Lotosem – wynika z informacji „Pulsu Biznesu”.

Jak wskazują źródła „Pulsu Biznesu”, decyzję Komisji Europejskiej poznamy we wtorek ok. południa. Ma to być zgoda warunkowa. Warunki to tzw. lista środków zaradczych, które Orlen negocjował z Komisją od długich miesięcy. Chodzi o plan pozbycia się przez Orlen części aktywów po to, by po przejęciu Lotosu konkurencja na rynkach działalności obu firm była zachowana. Według niedawnych doniesień agencji „Reuters”, plan zakłada m.in. pozbycie się części udziałów w Lotos Air-BP, działającej na rynku paliwa lotniczego.

Zarówno Orlen, jak i Lotos, kontrolowane są przez Skarb Państwa. Orlen ma rafinerie w Polsce, na Litwie i w Czechach, a Lotos jedną – w Gdańsku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, na sprzedaż będzie musiała zostać wystawiona część stacji paliw.

Proces przejęcia Lotosu przez Orlen ruszył w lutym 2018 r. – wtedy podpisano list intencyjny ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 procent głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W lipcu ubiegłego roku Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na koncentrację – informuje „Puls Biznesu”.

CIRE.pl