PGE zbuduje magazyn energii o mocy powyżej 200 MW Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że zbuduje magazyn energii o mocy powyżej 200 MW. Powstanie on w Żarnowcu.

Źródło: Polska Grupa Energetyczna

PGE uzyskała promesę koncesji na magazynowanie energii elektrycznej w wielkoskalowym elektrochemicznym magazynie energii. Została ona wydana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Spółka pracuje nad budową największego magazynu energii w Europie. Projekt otrzymał, jako pierwszy w Polsce, promesę koncesji na magazynowanie energii. – Celem strategicznym Grupy w obszarze magazynowania energii jest posiadanie 800 MW nowych instalacji magazynowania energii w Polsce w 2030 roku. Instalacje zapewnią bezpieczną integrację systemową nowych odnawialnych źródeł energii, przyczynią się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego oraz poprawią bezpieczeństwo energetyczne kraju. Projekt magazynu energii w Żarnowcu wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie lepszej integracji energii elektrycznej z OZE oraz ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych jednostek konwencjonalnych – mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Projekt budowy wielkoskalowego Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej (BMEE) przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej (ESP) Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh jest jednym z największych tego typu projektów na skalę europejską – informuje PGE.

Spółka podała, że projekt ten ma na celu połączenie istniejącej ESP Żarnowiec o mocy 716 MW z BMEE o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. Uzyskana dzięki temu innowacyjna instalacja hybrydowa o mocy co najmniej 921 MW i pojemności ponad 4,6 GWh, co odpowiada mocy największych konwencjonalnych bloków w Polsce, będzie w stanie świadczyć pełen zakres regulacyjnych usług systemowych, posłużyć do „odbudowy” systemu energetycznego lub zasilić energią około 200 tysięcy domów przez okres co najmniej pięciu godzin (przy średnim obciążeniu 5 kW na dom).

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura