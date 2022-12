PGE otwiera Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie (WIDEO) Alert

PGE zainaugurowała działalność Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zadaniem zlokalizowanego w Bełchatowie ośrodka kompetencji badawczo-rozwojowych jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE.

– Centrum GOZ to kolejny realizowany przez nas element transformacji regionu bełchatowskiego. W zeszłym roku otworzyliśmy Centrum Rozwoju Kompetencji, które jest wsparciem dla pracowników sektora węglowego w nabyciu nowych kompetencji. Dzięki powstałemu Centrum GOZ stworzymy nowe miejsca pracy i kolejne możliwości rozwoju dla naszych pracowników. Jestem przekonany, że unikalny na skalę krajową ośrodek, przyciągnie do Bełchatowa wielu specjalistów, i odegra istotną rolę w jego rozwoju – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Rola Gospodarki Obiegu Zamkniętego stale rośnie. W Grupie PGE powołaliśmy specjalny segment realizujący zadania z zakresu zamykania obiegu surowców a Centrum GOZ wpisuje się w założenia naszej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – dodaje Wojciech Dąbrowski.

PGE podaje w informacji prasowej, że głównym zadaniem Centrum będzie wypracowanie technologii przetwarzania odpadów, odzysku surowców i wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów, a także opracowanie specjalistycznych rozwiązań dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych. – Inwestycja stanowi ważny ośrodek rozwoju innowacji. Poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi Centrum będzie rozwijać rozwiązania przyjazne dla środowiska. W ramach Centrum GOZ funkcjonuje obecnie: Dział Badań i Rozwoju (Sekcja Recyklingu i Odzysku Surowców oraz Sekcja Technologii Produkcji), Dział Laboratoriów i Dział Zakładowej Kontroli Produkcji – czytamy.

– Uruchamiając Centrum GOZ jako specjalistyczny ośrodek badawczy, stawiamy na zwiększenie potencjału innowacyjnego i wdrożeniowego dla procesów odzysku surowców. Dobór odpowiednich technologii, z jednoczesną troską o przyrodę i klimat oraz efektywność biznesowa to wyzwania dla specjalistów z wielu obszarów, które integruje nasze centrum badawcze. Mając na uwadze wyzwania wynikające z transformacji energetyki, planujemy również kolejne etapy rozwoju naszych zasobów, w tym specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego. Chcemy również postawić na współpracę ze światem nauki, aby w synergii pochylać się na przedsięwzięciami naukowo-badawczymi, w celu wypracowywania nowatorskich i komercyjnych rozwiązań. Naszym zadaniem jest osiągnięcie realnych efektów biznesowych wynikających z wdrożonych projektów – podkreśla Lech Sekyra, prezes zarządu spółki PGE Ekoserwis.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński