Wysokie ceny gazu przekonały PGE do inwestycji w atom Alert

Podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym za III kwartał 2022 roku prezes PGE Wojciech Dąbrowski skomentował decyzję o udziale w projekcie elektrowni jądrowej w Pątnowie. Przyznał on, że do decyzji tej przyczyniła się niepewność na rynku gazu.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

PGE inwestuje w atom

Dąbrowski powiedział, że PGE realizuje prace nad atomem zgodnie z listem intencyjnym. – Pracujemy nad planem rozwoju, sprawdzamy warunki geologiczne, pracujemy nad harmonogramem inwestycji. Koreańczycy bardzo pozytywnie ocenili lokalizację w Pątnowie. Dobre wyniki analiz są kluczowe dla dalszego postępu projektu – powiedział prezes PGE.

– Doszło do wydarzeń nadzwyczajnych, co spowodowało, że musieliśmy zweryfikować założenia naszej strategii – powiedział Dąbrowski i dodał, że nadal głównym celem PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. – Obecnie trudno jest planować w dłuższej perspektywie jaka będzie dostępność i cena gazu. Analizujemy projekt budowy elektrowni gazowej w Rybniku. Od czasu publikacji naszej strategii ceny gazu wzrosły 5-krotnie. To wszystko zmienia ekonomikę przedsięwzięć. To zmienia także myślenie o inwestycjach w energetykę jądrową. Niebagatelną kwestią jest także zrozumienie ze strony społeczeństwa. Akceptacja dla atomu to 85 procent, duża jest w tym rola edukacji państwa – przyznał. Zapewnił on również że „partner koreański jest sprawdzony, realizuje on inwestycje w terminie i budżecie”.

Michał Perzyński