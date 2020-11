PGE oczekuje podwyżki taryfy na sprzedaż energii elektrycznej Alert

Grupa PGE oczekuje podwyżki taryfy na sprzedaż energii elektrycznej o kilkanaście procent – poinformował Paweł Strączyński, wiceprezes PGE ds. finansowych w rozmowie z Parkiet TV.

Kilkanaście procent

– Niedawno złożyliśmy nowy wniosek taryfowy do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE – przyp. red.). Nie możemy udawać, że problemu nie ma, co widać po wynikach spółki obrotu. Tam, gdzie taryfy zatwierdza prezes URE, tam notujemy poważne problemy finansowe, EBITDA jest ujemna. Bez kompleksowego, systemowego rozwiązania ze spółkami obrotu będzie poważny problem – powiedział Paweł Strączyński.

Wiceprezes PGE został zapytany o oczekiwania spółki względem tej podwyżki taryfy. Odpowiedział, że powinna wynosić kilkanaście procent. – Zobaczymy, jak przebiegną negocjacje z URE. Wydaje się, że kilkanaście procent będzie niezbędne. (…) Wydaje nam się, że prezes URE zezwoli na tego rzędu podwyżkę, a to poprawiłoby sytuację spółek obrotu – przyznał.

Poinformował także, że grupa proponuje rozważenie odejścia od taryfowania z jednoczesnym wprowadzeniem taryf socjalnych. – To pewien pomysł, który należy poddać debacie. Mógłby to być jeden z elementów kompleksowego podejścia do rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce – powiedział Strączyński.

ParkietTV/Polska Agencja Prasowa