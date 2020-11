Spółki energetyczne chcą wyższych stawek za energię elektryczną Alert

fot. Pixabay

– Coroczne postępowania taryfowe mają zapewnić, że ceny energii elektrycznej proponowane odbiorcom końcowym będą miały racjonalne uzasadnienie w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorców – poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Opłaty i postępowania

„Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że nawet jeśli prezes URE nie zaakceptuje proponowanych podwyżek, rachunki odbiorców końcowych prawdopodobnie i tak wzrosną w związku z nową opłatą. Od nowego roku ma ona pokrywać koszty funkcjonowania rynku mocy w Polsce.

– Postępowania taryfowe, prowadzone co roku o tej porze przez prezesa URE, mają na celu zapewnienie, że ceny energii elektrycznej proponowane odbiorcom końcowym będą miały racjonalne uzasadnienie w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorców – podaje Urząd w komunikacie na Twitterze.

„DGP” pisze, że do najbliższego poniedziałku sprzedawcy energii elektrycznej mogą składać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wnioski dotyczące taryf na przyszły rok dla odbiorców indywidualnych. Z informacji URE wynika, że dotychczas zrobiło to dwóch sprzedawców: Enea i PGE Obrót. – Mogą się na to zdecydować także pozostali sprzedawcy z urzędu: Tauron i Energa. Ze źródeł w branży uzyskaliśmy informację, że zarówno największa Grupa PGE, jak i pozostałe spółki chcą wyższych stawek w związku z ponoszonymi kosztami – czytamy.

Polska Agencja Prasowa/Dziennika Gazeta Prawna/Jędrzej Stachura