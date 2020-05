PGE szuka optymalnych rozwiązań dla fotowoltaiki Alert

Źródło: PGE Energia Odnawialna

W laboratorium fotowoltaicznym w Siedlcach, należącym do PGE Energia Odnawialna, rozpoczęły się dwuletnie badania, których celem jest pozyskanie szczegółowych danych na temat pracy różnego typu paneli słonecznych. – Pozwoli to na wybór optymalnego rozwiązania dla programu fotowoltaicznego Grupy Kapitałowej PGE – mówi Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Duże możliwości

Za przeprowadzenie badań odpowiada spółka Elhouse, specjalizująca się w tego typu projektach. PGE Energia Odnawialna uruchomiła laboratorium fotowoltaiczne w Siedlcach o mocy 100 kW pod koniec czerwca 2019 roku. W kolejnych miesiącach spółka doposażyła je o kolejne urządzenia umożliwiające przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych badań.

PGE EO podaje, że w laboratorium znajdują się 24 „stoły” z modułami PV o łącznych mocach 3-5 kW. Zostały one podzielone na osiem grup o różnych właściwościach technologicznych. Dzięki zamontowanym w laboratorium inklinometrom do zdalnego odczytu kąta nachylenia paneli względem słońca, 14 czujnikom temperatury oraz pyranometrowi służącemu do pomiaru promieniowania słonecznego, jest możliwe przeprowadzenie pomiarów z najwyższą dokładnością. Opierając się o zainstalowany w Siedlcach system wizualizacji, gromadzenia danych, raportowania będzie można m.in. porównywać zestawy bateryjne, panele polikrystaliczne, monokrystaliczne i cienkowarstwowe, mikroinwertery oraz optymizery.

Zgodnie z umową, spółka Elhouse, w ramach dwuletnich badań przygotuje 24 raporty miesięczne, raport roczny praz sprawozdanie podsumowujące całe przedsięwzięcie. Zdobyta wiedza pozwoli odpowiednio realizować inwestycje Programu PV Grupy Kapitałowej PGE. Zakłada on osiągnięcie do 2030 roku ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej.

PGE Energia Odnawialna/Jędrzej Stachura