PGE prezentuje wyniki finansowe z pierwszego półrocza 2022 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej Polskiej Grupy Energetycznej, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki finansowe spółki za I półrocze 2022 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Fot. Mariusz Marszałkowski

Wyniki finansowe PGE z pierwszego półrocza 2022 roku

Zakończyła się konferencja PGE. Zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji na żywo.

13.35

– Rynek jest dynamiczny, elastyczny i będziemy go obserwowali. Dla nas mrożenie cen nie ma żadnego znaczenia, ale ma dla odbiorców. Rząd realizuje kolejny projekt osłonowy, który ma wesprzeć gospodarstwa domowe, a my jako grupy energetyczne otrzymamy rekompensaty – powiedział Dąbrowski.

13.15

– Wiemy, kto jest odpowiedzialny za obecną sytuację. Rosja odpowiada za wzrost cen paliw i załamanie rynku. Musimy sobie z tym radzić – podkreślił Wojciech Dąbrowski.

13.05

– Mamy zapewnione dostawy podstawowe z Polskiej Grupy Górniczej. Jeśli chodzi o cenę na 2023 rok, jesteśmy w trakcie negocjacji i cały czas o tym rozmawiamy. Przewidujemy, że będzie ona korzystna – powiedział prezes Dąbrowski.

13.01

– Zapewne dla niektórych opóźnienie przesunięcia aktywów to kusząca opcja. My jednak realizujemy nasz plan konsekwentnie i perspektywa dla NABE będzie bardzo dobra. Porządny start i solidne podstawy sprawią, że ta perspektywa jest kusząca. Musimy realizować naszą strategię – mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

12.44

– W II kwartale 2022 roku spadła produkcja energii elektrycznej o około 5 procent, na co przełożyła się redukcja produkcji w blokach gazowych i opalanych węglem kamiennym. Wynika to z tego, że przez operatora została wykorzystana produkcja z węgla brunatnego, ma to związek z remontami w blokach opalanych węglem kamiennym. Wzrost produkcji OZE wynika z lepszych warunków atmosferycznych. Spadła ilość dystrybuowanej energii, ponieważ większość naszych odbiorców to odbiorcy indywidualni. Odbiorcy w taryfie G coraz częściej wykorzystują energię prosumencką – powiedział wiceprezes PGE ds. finansowych Lechosław Rojewski.

12.31

– Realizujemy inwestycje zgodnie z założeniami. Cieszy decyzja Komisji Europejskiej o wsparciu dla budowy morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 na poziomie nie wyższym niż cena maksymalna 319,60 zł/MWh. Pod koniec sierpnia wybraliśmy wykonawcę budowlanego, zrobią to firmy Ramboll i Promors – dodał.

12.29

– Wydzielenie aktywów węglowych trwa. To ministerstwo aktywów państwowych jest gospodarzem tego procesu. Przebiega on zgodnie z harmonogramem. Realizowany jest proces due dilligence, rozpoczął się proces wyceny aktywów. Mam nadzieję, że niedługo będziemy znać całą treść umowy. Dzięki wydzieleniu aktywów węglowych będziemy mogli jeszcze więcej zainwestować w źródła odnawialne – powiedział Dąbrowski.

Putin grozi interwencjami wojskowymi w kolejnych państwach, sytuacja jest dynamiczna, ale PGE działa jak należy i będziemy dostarczać energię i ciepło wszystkim naszym klientom. – prezes zarządu Wojciech Dąbrowski @Grupa_PGE — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 21, 2022

12.27

– Dzisiaj w Polsce są najniższe ceny energii w całej Unii Europejskiej. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że to Putin dyktuje Europie ceny energii. Rozumiemy problemy branży energetycznej, nadal deklarujemy pełną pomoc rządowi, żeby przejść przez ten trudny czas bez emocji. Putin grozi interwencjami wojskowymi w kolejnych państwach, sytuacja jest dynamiczna, ale PGE działa jak należy i będziemy dostarczać energię i ciepło wszystkim naszym klientom – powiedział prezes PGE.

12.21

– Jakość sprowadzanego przez nas węgla jest sprawdzana przez niezależne laboratoria i instytucje, nasz węgiel jest dobrej jakości, jest wysokokaloryczny. Sprowadzamy węgiel z Kolumbii i Australii, preferujemy ten z Kolumbii, który jest najbardziej zbliżony do tego z kierunku wschodniego pod względem parametrów – powiedział prezes PGE.

– Pragnę uspokoić wszystkich naszych klientów, PGE zrealizuje zadanie i dostarczy węgiel na najbliższy sezon grzewczy w Polsce. Mamy najbardziej rozbudowane kompetencje i sprawdzone kanały sprzedaży – dodał.

Sprowadzamy węgiel z Kolumbii i Australii, preferujemy ten z Kolumbii, który jest najbardziej zbliżony do tego z kierunku wschodniego pod względem parametrów. – @Grupa_PGE na konferencji prasowej. — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 21, 2022

12.18

– Jesteśmy zobowiązani do sprowadzenia takiej ilości węgla, by zaspokoiło to zapotrzebowanie odbiorców końcowych i ciepłownie. Od września będziemy importować 1,1 mln ton, do końca kwietnia 2023 roku łącznie sprowadzimy 10 mln ton. Zapewniam, że sobie z tym poradzimy – mówił Wojciech Dąbrowski.

– Sprzedajemy węgiel w cenie około 2100 złotych za tonę plus VAT, jest to oferta dla przedsiębiorstw komunalnych. Od maja zwracałem się do przedsiębiorstw, by zamawiali u nas węgiel, żebyśmy mogli dobrze zaplanować swoje działania – dodał.

– Wysłaliśmy pisma od gmin, w których oferowaliśmy nasze usługi, jeśli chodzi o dostawy węgla. W mediach pojawiały się informacje, że węgla nie ma – my węgiel mamy i dostarczymy go każdemu, kto się do nas zwróci. Szykujemy projekt na dostawy węgla dla klientów prowadzących działalność gospodarczą. Do tej pory sprowadzaliśmy duże ilości węgla, obsługiwaliśmy dużych klientów, a teraz będzie ich znacznie więcej – mówił prezes PGE.

Jesteśmy zobowiązani do sprowadzenia takiej ilości węgla, by zaspokoiło to zapotrzebowanie odbiorców końcowych i ciepłownie. Od września będziemy importować 1,1 mln ton, do końca kwietnia 2023 roku łącznie sprowadzimy 10 mln ton. Zapewniam, że sobie z tym poradzimy. -W.Dąbrowski pic.twitter.com/6ldku5GutR — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 21, 2022

12.11

– Ostatnie miesiące to czas dużej niestabilności na rynku i zagrożenia w związku z działaniami wojennymi za naszą wschodnią granicą. Ta sytuacja wymaga od nas zaangażowania operacyjnego i wpłynęła na wyniki energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

– Rosnące ceny energii są niezwykle trudne dla nas i naszych klientów, wiemy jak wpływa to na firmy i gospodarstwa domowe. Wspieramy wszelkie inicjatywy rządowe, uczestniczymy w dialogu z ministerstwami, jeśli chodzi o działania osłonowe mających chronić odbiorców końcowych i branżę energochłonną – dodał prezes PGE.

– Kryzys gazowy wywołany przez Putina przełożył się na wzrost cen na całym świecie. Życzymy naszym sąsiadom w Ukrainie zwycięstwa, mamy nadzieję, że wtedy sytuacja na rynkach ulegnie stabilizacji, będziemy mogli wtedy spokojniej myśleć o przyszłości. Niezależnie od tego, konsekwentnie realizujemy transformację energetyki, i cel neutralności klimatycznej do 2050 roku jest niezagrożony – podkreślił.

11.55

Konferencja prasowa PGE ma zacząć się planowo o 12.00. Transmisja online dostępna jest tutaj. Szczegółowe dane dostępne są poniżej.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura