PGE zapewnia, że prace nad wydzieleniem aktywów węglowych idzie zgodnie z planem Alert

Węgiel. Fot. Flickr

PGE kontynuuje prace nad porządkowaniem struktur pod wydzielenie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Nie widzi zagrożenia dla harmonogramu całego procesu – poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

O NABE na konferencji PGE

– W tym kluczowym procesie zbliżamy się do ważnych rozstrzygnięć. Kontynuujemy prace nad porządkowaniem struktur wewnątrz grupy, by przygotować aktywa do wydzielenia do NABE – powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej. Jak przypomniał, wszystkie projekty gazowe zostaną w PGE, a źródła zasilane paliwem węglowym przekazane zostaną do NABE. Prezes wskazał, że szczecińskie elektrociepłownie zostały już elementem segmentu ciepłownictwo, a 1 października do PGE przeniesiony został projekt budowy bloków parowo-gazowych w Dolnej Odrze.

Doradcą spółek energetycznych w procesie wydzielenia aktywów jest KPMG Advisory. Głównym zadaniem KPMG jest doradztwo w obszarze strategii i modelu finansowego NABE, strukturyzacja transakcji sprzedaży aktywów, opracowanie modelu operacyjnego NABE oraz doradztwo koncentracyjne i notyfikacyjne.

Prezes PGE ocenia, że harmonogram dla procesu jest aktualny. – Nie widzimy zagrożenia, jeśli chodzi o harmonogram. Jest prowadzony intensywny dialog ze stroną społeczną. Jestem dobrej myśli. (…) Minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił ostatnio, że NABE powstanie w 2022 roku i tego się trzymamy – powiedział Wojciech Dąbrowski. Wiceprezes Lechosław Rojewski dodał, że nie ma zagrożenia dla płynności PGE. Jak wskazał, proces wydzielenia aktywów jest istotny z punktu widzenia pozyskania finansowania.

