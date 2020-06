PGNiG chce zastąpić gaz ziemny biometanem. Przedstawi plan do końca roku Alert

Fot. PGNiG

PGNiG chce za dekadę wtłaczać do gazociągów do 4 mld m sześć. zielonego gazu rocznie. Chce przedstawić plan produkcji i dystrybucji tego paliwa do końca roku.

– Polityka Europejskiego Zielonego Ładu jednoznacznie wskazuje, że do 2050 roku musimy być w stanie podmienić gaz klasyczny na tak zwany zielony, czyli de facto na biometan. PGNiG chce tę wielką szanse jak najlepiej wykorzystać. Do końca tego roku zostanie opracowany model wejścia PGNiG w produkcję i dystrybucję biometanu w Polsce – ocenił Jarosław Wróbel, wiceprezes PGNiG. – Chcemy do końca tego roku uregulować wszystkie kwestie związane z efektywnym zatłaczaniem go do sieci. Nie tylko mówimy, ale i działamy. W pierwszym kwartale 2020 roku zatwierdziliśmy standard jakości biometanu, opracowało warunki przyłączeniowe i umowy dystrybucyjne. Pracujemy nad nowym modelem ekonomicznym. Zaprosimy do współpracy samorządy i biznesmenów lokalnych tak, aby w perspektywie tej dekady osiągnąć wolumen 4 mld m sześc. biometanu w sieci dystrybucyjnej.

– To ważny filar budowy niezależności energetycznej Polski. Ono jest największe, jeśli bazujemy na własnym surowcu. Będziemy o tym szerzej informować w nowej strategii – zapowiedział Wróbel.

Wojciech Jakóbik