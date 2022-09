PGNiG ma kontrakt z norweskim Equinorem na dostawy gazu przez Baltic Pipe Alert

PGNiG oraz Equinor zawarły umowy na sprzedaż gazu ziemnego wydobywanego na szelfie norweskim. Łączny wolumen podpisanych kontraktów to 2,4 mld m sześc. gazu rocznie przez 10 lat. Dostawy gazu trafią do Polski przez Baltic Pipe.



– Equinor jest dla GK PGNiG strategicznym partnerem biznesowym, który wpisuje się w politykę dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Podpisane kontrakty na dostawy gazu, który będzie przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG. – Cieszę się, że firma o takiej pozycji i renomie jak Equinor, z którą PGNiG dotychczas współpracowało w obszarze poszukiwań i wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, będzie również dostawcą gazu do Polski. Wierzę, że to kolejny krok do dalszego rozwoju współpracy między naszymi firmami w przyszłości – dodaje Prezes Waksmundzka-Olejniczak.

– Equinor jest dostawcą energii z wielu źródeł i kluczowym dostawcą gazu do Europy od 45 lat. Bardzo się cieszę, że dzięki umowom na dostawy gazu podpisanym z PGNiG możemy wzmocnić naszą pozycję również jako wiarygodnego partnera dla Polski. Equinor już kooperuje z polskimi firmami przy realizacji projektów morskich elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Z zadowoleniem oceniamy perspektywę dalszego wzmocnienia naszych relacji z Polską dzięki współpracy z PGNiG – mówi Irene Rummelhoff, Wiceprezes Equinor ds. marketingu, midstreamu i processingu.

Kontrakty zawarte pomiędzy PGNiG i spółkami z grupy Equinor ASA przewidują dostawę do 2,4 mld m sześc. gazu rocznie w terminie od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku. Zapewnią PGNiG dodatkowe wolumeny paliwa, które będą przesłane do kraju za pomocą gazociągu Baltic Pipe, łączącego Norweski Szelf Kontynentalny z Polską, poprzez Danię. Gazociąg, którego inwestorami są polski Gaz-System i duński Energinet, rozpocznie przesył gazu od 1 października 2022 roku.

Docelowo będzie miał przepustowość około 10 mld m sześc. rocznie, z czego PGNiG zarezerwowało ok. 8 mld m sześc. rocznie. Podstawą wykorzystania rezerwacji ma być wydobycie własne Grupy Kapitałowej PGNiG w Norwegii, które w tym roku wyniesie trzy mld m sześc., a w perspektywie kilku lat może wzrosnąć do czterech mld m sześc. rocznie.

W celu optymalnego wykorzystania pozostałej części zarezerwowanej przepustowości PGNiG podpisało już szereg kontraktów z dostawcami działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Umowy zawarte z grupą Equinor są największe pod względem wolumenów. Equinor i PGNiG współpracują już również przy wydobyciu ropy i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Firmy są partnerami koncesyjnymi na złożach Skarv i Gina Krog.

BiznesAlert.pl informował w ostatnim czasie, że nieoficjalne źródła naszego portalu donoszą o trzech nowych umowach PGNiG na Szelfie Norweskim, w tym jednej z Totalem. Wieści o kontrakcie z Equinorem to częściowe potwierdzenie tych doniesień.

PGNiG/Mariusz Marszałkowski