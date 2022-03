PGNiG o losie magazynów w razie fuzji z Orlenem: zapasy gazu należy gromadzić dalej Alert

Magazyn gazu w Kosakowie, Polska. Fot. PGNiG

PGNiG zajęło stanowisko w sprawie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o warunkach przejęcia tej firmy przez PKN Orlen. Obowiązek przekazania zarządzania magazynami innej firmie nie zmienia faktu, że nadal będzie należało zbierać zapasy na wypadek kryzysu, szczególnie wobec inwazji Rosji na Ukrainie.

– Decyzja UOKiK nakłada na podmiot powstały w wyniku przejęcia PGNiG przez PKN Orlen obowiązek sprzedaży spółki Gas Storage Poland, która pełni funkcję Operatora Systemu Magazynowania Gazu. Jednocześnie Prezes UOKiK wskazał, że nabywca GSP musi zagwarantować, że operator będzie działać w sposób uwzględniający bezpieczeństwo energetyczne Polski – tłumaczy PGNiG w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl. – Podmiot powstały w wyniku przejęcia zachowa własność instalacji magazynowych, które obecnie należą do PGNiG. Będzie zatem mógł nadal prowadzić rozbudowę magazynów jako inwestor, podobnie jak do tej pory robi to PGNiG. Działania PGNiG w tym zakresie wynikają ze strategii GK, zgodnie z którą pojemności magazynowe powinny być dostosowane do krajowego popytu na paliwo gazowe.

– Niezależnie od kwestii zarządzania i własności magazynów, jesteśmy zdania, że gromadzenie zapasów gazu ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Aktualna sytuacja geopolityczna i rekordowe zwyżki notowań gazu pokazują to bardzo wyraźnie. Do tej pory GK PGNiG działało bardzo energicznie na rzecz wzmocnienia krajowego potencjału w obszarze magazynowania. W interesie polskiego, a także europejskiego, rynku gazu jest kontynuacja działań w tym kierunku – podsumowuje PGNiG.

Ustawa o zapasach zobowiązuje podmioty działające w Polsce do gromadzenia rezerw strategicznych gazu, ropy i paliw. Polacy z Gas Storage Poland (z grupy PGNiG) wypełniają ten obowiązek i dzięki temu weszli w kryzysowy sezon grzewczy 2021/22 z rekordowymi zapasami procentowymi na skalę europejską. Komisja Europejska zaproponowała powielenie tego rozwiązania na poziomie europejskim i zapełnienie 80 procent pojemności magazynów w Europie do końca września 2022 roku, a potem każdej jesieni 90 procent. Zamierza także certyfikować operatorów magazynów pod kątem bezpieczeństwa, blokując podmioty mu zagrażające jak rosyjski Gazprom z udziałami instalacji tego typu w Austrii oraz Niemczech.

Wojciech Jakóbik