PGNiG zawarło nowe umowy kredytowe o wartości 1,8 miliarda złotych Alert

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PGNiG zawarła umowy kredytowe o wartości 1,8 mld zł na okres 9 miesięcy. Stronami umów są: konsorcjum banków Bank Of China oraz Deutsche Bank i Credit Agricole.

Nowe umowy kredytowe PGNiG

– Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki nr 47/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku informuje, że 23 lutego 2022 roku PGNiG zawarło umowy kredytów z konsorcjum banków Bank of China Limited działającego poprzez Bank of China Limited Luxembourg Branch i Bank of China Europe działającego poprzez Bank of China Europe Oddział w Polsce na kwotę 1200 mln zł oraz z bankami: Deutsche Bank Polska na kwotę 400 mln zł i Credit Agricole Bank Polska na kwotę 200 mln zł – czytamy w komunikacie.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn