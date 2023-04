PKN Orlen będzie produkować paliwo E10. Rolnicy mogą na tym skorzystać Alert

PKN Orlen przyśpieszy o dwa lata działania inwestycyjne rafineriach. Dzięki temu produkcja paliwa E10 będzie możliwa już od stycznia 2024 roku. Rolnicy mogą na tym skorzystać.

Rolnicy. Fot. BASF

– Wychodzimy naprzeciw problemom polskiego rolnictwa. Koncern Orlen przyspieszy o dwa lata inwestycje w naszych rafineriach, aby już od stycznia 2024 roku produkować paliwo E10 (czekamy jedynie na wypracowanie przez rząd stosownych regulacji). W efekcie zwiększymy o blisko 50 procent zapotrzebowanie na bioetanol potrzebny do produkcji paliwa – napisał prezes Daniel Obajtek na Twitterze.

Jednakże produkcja paliwa E10 będzie się wiązała ze zwiększonym zapotrzebowaniem na biotenol. Prezes PKN Orlen zaapelował do producentów bioetanolu, by “dbali o patriotyzm gospodarczy i pozyskiwali produkty od polskich rolników”.

Paliwo E10 to benzyna o podwyższonym do 10 procent udziale biokomponentów, zmieszana z etanolem, czyli alkoholem, produkowanym z biomasy: trzciny cukrowej, buraków, kukurydzy lub pszenicy. Dlatego rolnicy w całym przedsięwzięciu odegrają kluczową rolę jako jeden głównych dostawców składników do produkcji tego rodzaju paliwa.

Polska Agencja Prasowa / Bartosz Siemieniuk