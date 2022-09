Orlen dostarczy wodór dla niskoemisyjnych lokomotyw od PESY Bydgoszcz Alert

Wkrótce polskie koleje zyskają pociągi napędzane wodorem. PKN Orlen i PESA Bydgoszcz podpisały porozumienie o współpracy w tym zakresie. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Fot. Wojciech Jakóbik

Orlen wspiera rozwój wodoru w transporcie kolejowym oraz miejskim

PKN Orlen oraz PESA Bydgoszczy podpisały porozumienie o współpracy przy tworzeniu nisko i zeroemisyjnego transportu kolejowego w Polsce. Orlen ma zapewnić paliwo wodorowe i całą infrastrukturę potrzebną do tankowania. PESA natomiast dostarczy lokomotywy manewrowe oraz pociągi pasażerskie.

– Inwestujemy w odnawialne źródła energii, w tym wodór, ponieważ to przyszłość Grupy Orlen. Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze cele biznesowe i dążenie do osiągniecia neutralności emisyjnej. Do 2030 roku zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, w efekcie których blisko połowa produkowanego przez nas wodoru będzie nisko i zeroemisyjna – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Pierwsze pociągi napędzane ekologicznym wodorem, mają pojawić się na polskich torach w 2023 roku. Zapotrzebowanie pociągu pasażerskiego na wodór to 260 kilogramów, czyli tyle, ile potrzeba do napędzenia dziewięciu autobusów. – Dzisiaj nikt już nie zastanawia się, czy pojazdy wodorowe wyjadą na polskie tory, bo to proces nieuchronny. W rozmowach z przewoźnikami najczęściej pytani jesteśmy właśnie o to, jak rozwiążemy kwestie tankowania wodoru. Dlatego tak ważne jest podpisane dzisiaj porozumienie. To jasny sygnał dla rynku, że produkowane przez PESA pojazdy mają zapewnione dostawy wodoru – podkreślił prezes PESA Krzysztof Zdziarski.

PESA Bydgoszcz realizuje dla PKN Orlen innowacyjny projekt budowy lokomotywy wodorowej. To pierwszy taki projekt na saklę polski. Orlen zakłada rozwój swojej wodorowej strategii w transporcie kolejowym, ale również miejskim. Dlatego spółka podpisała listy intencyjne o współpracy już z ponad 20 polskimi miastami oraz przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

– Współpraca z PESA Bydgoszcz to kolejny ważny krok w komercjalizacji tej technologii. Dostrzegamy duży potencjał wodoryzacji transportu szynowego. Wykorzystując go w pełni, realnie przyczynimy się do transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Bezpośrednio wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski – mówił Obajtek.

PKN Orlen/Maria Andrzejewska